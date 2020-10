Covid-19. Brasil conta mais 713 mortes e 28.523 infetados em 24 horas

Após várias semanas com a taxa de letalidade da covid-19 fixada em 3%, o Brasil conseguiu agora descer para 2,9%, enquanto que a taxa de incidência é agora de 72,5 mortes e 2.459,9 casos por cada 100 mil habitantes.As autoridades de Saúde brasileiras informaram ainda que 4.599.446 cidadão infetados já recuperaram da doença e 417.480 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus continuam sob acompanhamento médico.São Paulo (1.051.613), Bahia (331.362), Minas Gerais (328.402) e Rio de Janeiro (286.282) são os estados com maior número de infeções. Já as unidades federativas com mais vítimas mortais são São Paulo (37.690), foco da pandemia no país, seguido pelo Rio de Janeiro (19.555), Ceará (9.192) e Pernambuco (8.456).





Números divergentes e vacina







Por outro lado, um consórcio formado pela imprensa brasileira, que colabora na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, indicou que o país registou 734 óbitos e 29.498 infetados nas últimas 24 horas.No total, o consórcio constituído pelos principais "media" do Brasil revelou que o país contabiliza 5.170.996 casos e 152.513 mortos, desde o início da pandemia.Em conferência de imprensa na tarde de quinta-feira, a tutela da Saúde apresentou o Programa Nacional de Imunizações focado na aplicação da vacina contra a covid-19, cujo início está previsto para janeiro do próximo ano. (De acordo com o Ministério, nesse primeiro momento serão disponibilizadas 15 milhões de doses, que poderão ser aplicadas em 7% da população brasileira através do Sistema Único de Saúde (SUS).No cronograma apresentado, a previsão é que os resultados da fase de testes da vacina do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, sejam finalizados em novembro.", explicou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.Apesar do executivo brasileiro esclarecer que vai adquirir a primeira vacina que ficar pronta, a calendarização apresentada tem apenas em conta a vacina da Universidade de Oxford, deixando de fora outros três imunizantes em testes no país.