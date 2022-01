Covid-19. China deteta 192 casos nas últimas 24 horas

Entre os casos locais, 87 foram diagnosticados na província de Henan (centro). O município de Tianjin detetou 10 casos, a província de Shaanxi (centro) 13.



Entre os 82 casos "importados", 27 foram detetados no município de Xangai (leste).



As autoridades de saúde também informaram hoje sobre a deteção de 50 casos assintomáticos, todos oriundos do estrangeiro, embora Pequim não os contabilize como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.



O número total de pacientes ativos na China continental é de 3.458, entre os quais 21 encontram-se em estado grave.



Desde o início da pandemia, 103.968 pessoas foram infetadas no país e 4.636 morreram.