Covid-19. Cientistas procuram respostas para nova variante altamente mutante

Depois de uma temporada de taxas de infeção baixas, nos últimos meses, as infeções e hospitalizações por covid-19 têm aumentado nos EUA, na Europa e na Ásia devido à propagação de uma nova variante: a EG.5, também conhecida por “Eris”.

A EG.5 foi reportada pela primeira vez em fevereiro e em julho foi classificada como variante sob monitorização.

Mas nas últimas semanas, uma outra variante altamente mutante deixou vários países em alerta.– proteína à superfície do coronavírus que se vincula às células humanas – em comparação com a variante atualmente dominante (XBB.1.15), sendo a maior causa de preocupação para os cientistas.A última vez que observamos uma alteração tão significativa foi quando a Ómicron apareceu”, disse Morten Rasmussen, investigador do, citado pela CNN

Nova variante é motivo de preocupação?

Apesar da sua mutação rápida, os cientistas dizem que aMandy Cohen, diretora dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), disse na sexta-feira que“Acho que o que estamos a ver é que os nossos mecanismos de deteção [de novas variantes] que implementamos estão a funcionar, certo?”, disse Cohen à CNN. “Estamos mais preparados do que nunca para detetar e responder às mudanças no vírus covid-19”, assegurou.

Vacinas protegem contra novas variantes?

As vacinas atualizadas de reforço contra a covid-19 que estão a ser desenvolvidas devem estar prontas para distribuição em setembro.A Pfizer também afirmou que a sua nova versão da vacina também mostrou ser eficaz contra a subvariante Eris.Esta quinta-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) classificou como variantes de interesse “todas as linhagens do tipo XBB.1.5” da estirpe Ómicron.A organização adverte para um acentuar da propagação da covid-19 na União Europeia, mas considera “pouco provável que os níveis atinjam os picos anteriores observados durante a pandemia”, ou que estas variantes “estejam associadas a qualquer aumento da gravidade da infeção”.c/agências