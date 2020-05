Covid-19. Como a Europa caminha para o desconfinamento

Em alguns países, este dia marca o regresso às aulas, retorno de algumas atividades e abertura do comércio.

França

. No entanto, apenas é permitida a deslocação até 100 quilómetros das suas residências. Para viagens mais longas continuará a ser necessário uma autorização e quem volta ao trabalha necessita ainda de uma carta do empregador a confirmar a impossibilidade de exercer à distância.Os professores das escolas primárias regressam às aulas, apesar de estas apenas aceitarem um número limitado de alunos, dependendo do espaço.

Alguns estabelecimentos – como lojas de roupa, cabeleireiros e livrarias – reabrirão as suas portas, alguns ainda com muitas restrições e fiscalização. Bares, restaurantes, teatros e cinemas permanecerão encerrados.







O desconfinamento não é, porém, uniforme por todo o país.Os transportes nas horas de ponta serão reservados para quem tiver necessidade de trabalhar e as fronteiras vão continuar encerradas até nova ordem.

Espanha

. Restaurantes, esplanadas e espaços ao ar livre terão luz verde para reabrir, embora com lotação limitada.Madrid e Barcelona – as cidades mais atingidas pela pandemia – são a exceção e permanecerão sob isolamento. Os habitantes destas cidades terão de permanecer em casa e sair apenas às horas definidas por lei.Os cinemas e teatros permanecem encerrados e as escolas serão reabertas parcialmente a partir de 26 de maio. A completa reabertura das escolas não está prevista antes de setembro.Igrejas e mesquitas poderão reabrir a partir desta segunda-feira, mas com uma limitação da lotação.

Itália

Em Itália, algumas das medidas de restrição rigorosas começam agora a ser levantadas.. Visitas a outras regiões do país são ainda proibidas.Os funerais são agora permitidos com um máximo de 15 pessoas e preferencialmente ao ar livre.

O cumprimento da distância social continua a ser obrigatório, bem como o uso de máscara nos transportes públicos. As escolas permanecerem encerradas até setembro.







Algumas fábricas, escritórios e empresas de construção reabriram a 4 de maio e estabelecimentos como cabeleireiros, salões de beleza, bares e restaurantes apenas abrirão as suas portas a partir e 1 de junho. Museus, bibliotecas e igrejas apenas serão reabertos a 18 de maio.

Reino Unido

No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou o prolongamento do confinamento até ao final deste mês., justificou Johnson no domingo.

Até ao momento, apenas a indústria e manufatura têm permissão para regressar ao trabalho já esta semana. O exercício físico na rua será possível a partir de quarta-feira.





O Reino Unido vai impor também uma quarentena obrigatória de duas semanas às pessoas que cheguem ao país do estrangeiro, com algumas exceções, a partir do fim de maio.



A indústria hoteleira, restauração e alguns locais públicos apenas reabrirão em julho.

Irlanda

As medidas de restrição na Irlanda foram mais rigorosas do que no Reino Unido, com a população autorizada a praticar exercício físico a uma distância até dois quilómetros da sua área de residência.



O país começa a cumprir o plano de cinco etapas para reabrir o país a 18 de maio, com a diminuição e restrições a cada três semanas.



Trabalhadores da construção civil e jardineiros poderão retomar as suas atividades a partir de 18 de maio.







As escolas permanecerão encerradas até setembro. As creches apenas acolherão os filhos de trabalhadores de áreas essenciais a partir de 29 de junho e será estendido a todas as outras crianças a partir de 20 de julho.



Casamentos, batismos e pequenas reuniões sociais serão permitidas a partir de 20 de julho, mas apenas para familiares e amigos próximos.



Lojas não essenciais poderão reabrir a partir de 8 de junho e instalações maiores a partir de 29 de junho.



Alemanha

Na Alemanha, as regras de desconfinamento são decididas por cada um dos seus 16 Estados.A maioria das lojas têm autorização para reabrir, com medidas suplementares de higiene e distanciamento social.Os jogos de futebol da Bundesliga também devem ser retomados a portas fechadas a partir de 16 de maio. Grandes eventos públicos como festivais continuam proibidos até afinal de agosto.

Bélgica

A Bélgica tornou-se o país do mundo com mais mortes por Covid-19 por milhão de habitantes e a primeira-ministra, Sophie Wilmès, anunciou que o regresso à vida social terá de ser feito “muito gradualmente”.

As escolas reabrirão a partir de 18 de maio, mas não serão permitidas mais de 10 crianças em cada sala de aula.

Holanda

Na Holanda, o primeiro-ministro Mark Rutte apresentou um plano de cinco fases para aliviar as medidas de restrição que entra em vigor a partir desta segunda-feira.



As bibliotecas estarão abertas, assim como cabeleireiros, fisioterapeutas e salões de beleza, mas sempre com medidas de distanciamento. As escolas primárias também reabrirão parcialmente.



Bares e restaurantes poderão abrir os seus espaços ao ar livre a parir de 1 de junho e as escolas secundárias também receberão os seus alunos a partir deste dia.







Os transportes públicos retomarão os horários normais de funcionamento e o uso de máscara é obrigatório nestes espaços.

Áustria

Áustria foi dos primeiros países a relaxar algumas das medidas de restrição. No início de maio, foi autorizada a reabertura de lojas, centros comerciais e cabeleireiros, bem como reuniões até 10 pessoas. Desporto ao ar livre que respeite o distanciamento social é agora permitido.



Restaurantes e cafés serão reabertos a meio deste mês. As máscaras são de uso obrigatório nos transportes públicos e lojas.



Os alunos do último ano de escolaridade também regressaram às aulas logo no início deste mês. Os restantes alunos regressarão em meados de maio.

Dinamarca

Na Dinamarca, o levantamento das restrições começou em abril, com a abertura de cabeleireiros e salões de beleza. O país avança agora para a segunda fase deste processo.



Esta segunda-feira reabrem os centros comerciais, cafés e restaurantes, desde que cumpram as diretrizes de distanciamento social. As reuniões sociais são limitadas a 10 pessoas e as fronteiras continuam fechadas.



As creches e escolas primárias retomaram a 14 de abril e as secundárias reabrem a 18 de maio.



A terceira fase inicia-se a 8 de junho e abrange museus, cinemas, jardins zoológicos e faculdades.

Suíça

Na Suíça, esta segunda-feira marca o regresso do ensino primário e médio com o número de alunos por turma reduzido.



Os restaurantes, museus e livrarias também reabrem, mas com condições. As reuniões ou concentrações de mais de cinco pessoas continuam a ser proibidas.

Grécia

As escolas na Grécia reabrem esta segunda-feira para os alunos do último ano.



Depois da abertura de livrarias e cabeleireiros a 4 de maio, esta segunda-feira reabre o restante comércio. Os centros comerciais, cafés e restaurantes permanecem, no entanto, encerrados até 1 de junho.

Polónia

Na Polónia, os hotéis estão autorizados a reabrir, mas todos os turistas estrangeiros estão obrigados a uma quarentena obrigatória de 15 dias.



Lojas, centros comerciais e museus reabriram a 4 de maio com um número máximo de clientes. O uso de máscara é obrigatório até que seja disponibilizada uma vacina.

Suécia

Ao contrário de todos os países europeus, a Suécia adotou uma abordagem mais “relaxada” face à pandemia que a tornou alvo de diversas críticas. Aqui, a responsabilidade de cumprir o distanciamento social era assumido pelos cidadãos, enquanto o Governo manteve a maior parte da sociedade em funcionamento.



Desta forma, os restaurantes, bares, escolas e empresas mantiveram-se abertos até agora. Umas das poucas restrições impostas pelo Governo sueco foi a proibição de visitas a lares e instituições de saúde, assim como reuniões de mais de 50 pessoas.

Noruega

Na Noruega, as aulas recomeçam esta segunda-feira para os alunos entre os seis e os dez anos. Restaurantes e centros de lazer permanecem encerrados até junho.

