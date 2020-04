Covid-19. Cuba culpa EUA por falta de materiais médicos para combater pandemia

, lê-se na página oficial da Presidência cubana no Twitter.O enviado-especial de Cuba a Pequim, Carlos Miguel Pereira, explicou que uma empresa norte-americana foi contratada para entregar os bens médicos que tinham sido doados por Jack Ma, o proprietário da gigante do comércio eletrónico chinês Alibaba.No entanto, de acordo com a agência estatal de notícias da China,“O bloqueio criminoso do Governo [norte-americano] viola os direitos humanos do povo cubano”, escreveu no Twitter o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.Jack Ma anunciou em março que a sua fundação iria doar equipamentos médicos de emergência a Cuba e a outras 23 nações da América Latina e Caribe. A doação incluiria, no total, dois milhões de máscaras, 400 milde teste e 104 ventiladores.Até ao momento,Os bens que deveriam ter sido entregues eram essenciais na luta contra a pandemia nesse país.Mas esta não é a única nação a culpar os Estados Unidos pela falta de material médico. Na segunda-feira, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, referiu a um jornal russo que “o bloqueio ilegal exercido pelas sanções dos Estados Unidos torna impossível o acesso a medicamentos e equipamentos médicos”, o que origina “uma catástrofe humanitária”.O novo coronavírus já infetou mais de 954 mil pessoas em todo o mundo. Existem agora mais de 200 mil recuperados e 48 mil mortos.