Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação da pandemia da Covid-19 à escala internacional. Em Portugal, a prorrogação do estado de emergência estará em vigor até dia 17 de abril.

Mais atualizações

7h00 - Ponto de situação



O estado de emergência em Portugal vai ser prolongado por mais 15 dias. O decreto do presidente da República é esta quinta-feira votado na Assembleia da República.



À tarde haverá novo Conselho de Ministros para finalizar a especificação das medidas estipuladas nesta declaração do estado de emergência.



Às 20h00 Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país.



O prolongamento do estado de emergência estará em vigor até dia 17 de abril.

O que contém o decreto?



O decreto elaborado pelo Chefe de Estado comporta algumas novidades que permitem ao Governo avançar com mais restrições. A suspensão da lei da greve continua em vigor.



As autoridades podem impor o confinamento compulsivo em outros locais que não a residência ou estabelecimento de saúde.



No que toca à educação, é dada a hipótese de alterar o calendário escolar, suspender exames e ajustar o modelo de acesso ao ensino superior.



O decreto admite ainda limitações aos despedimentos e possibilidade de controlar preços para combater a especulação.

O quadro em Portugal

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já causou 187 vítimas mortais em Portugal



Há 8251 pessoas infetadas, das quais 230 em unidades de cuidados intensivos.



O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirma que o Governo está a trabalhar na duplicação das camas ventiladas.



No capítulo da atuação das forças de segurança, foram já detidas 90 pessoas por violação das normas do estado de emergência.



As situações relacionam-se com violação do confinamento obrigatório, outros incuprimentos ou resistência.



Desde o início da entrada em vigor do estado de emergência, foram também encerrados 1633 estabelecimentos por incumprimento das regras.



A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm levado a cabo ações de fiscalização, vigilância e sensibilização da população.

Quadro internacional

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo. Morreram quase 46 mil.



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde admitia na quarta-feira "estar muito preocupado com a rapidez da propagação das infecções".



Nos Estados Unidos, mais 884 doentes com Covid-19 morreram em 24 horas. São já mais de cinco mil os doentes falecidos.



De acordo com o último balanço, conhecido esta madrugada, mais de 215 mil pessoas foram infetadas naquele país.