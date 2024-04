Oito distritos do continente em aviso amarelo por queda de neve

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, incide entre as 21h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado, abrangendo os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O IPMA prevê queda de neve acima dos 1.100 metros, com acumulação que pode ser até cinco centímetros acima de 1.200 metros. Nos distritos de Castelo Branco e Guarda a previsão é de queda de neve acima de 1.200 metros, com acumulação que pode ser até 10 centímetros acima de 1.600 metros.

Os impactos prováveis, segundo o IPMA, prendem-se com perturbações causadas pela queda de neve e possível formação de gelo, levando por exemplo a corte ou condicionamento no trânsito em algumas estradas, danos em estruturas ou árvores, e abastecimentos locais prejudicados.

Segundo as previsões divulgadas na página oficial, hoje as temperaturas mínimas variam entre os seis e os 13 graus celsius, no continente, e as máximas entre os 12 e os 20 graus. As temperaturas mais baixas serão nas regiões norte e interior norte e centro.

No sábado, em termos gerais, haverá uma descida das temperaturas no continente, com Bragança e Guarda a registaram três graus de temperatura mínima.