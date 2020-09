Covid-19. Detetados 15 casos de infeção no campo de refugiados de Moria

Segundo os dados provisórios, ainda não confirmados pelas autoridades sanitárias, são pessoas que entraram em contacto com o somali de 40 anos que testou positivo na semana passada e que desde então se encontra hospitalizado.

O homem, que registava várias doenças prévias, obteve em janeiro o estatuto de refugiado e em agosto mudou-se para Atenas em busca de trabalho, mas regressou a Moria após não conseguir qualquer emprego, uma decisão qualificada de "ilegal" pelo ministro da Migração, Notis Mitarakis.

O homem vivia numa tenda de campanha na parte exterior do recinto, numa área repleta de abrigos improvisados.

Após o surgimento deste primeiro contágio, membros da organização nacional de saúde pública (EODY) deslocaram-se ao campo, onde se concentram 13.000 pessoas em péssimas condições higiénicas.

O campo foi de imediato colocado em quarentena e até 17 de setembro estão proibidas as saídas ou entradas, à exceção do pessoal dos serviços de saúde.

No dia em que foi detetado o caso, Mitarakis afirmou não temer uma ampla propagação e assegurou que nos últimos meses foram registados casos similares em outros campos, sem que até ao momento existam registos de mortes.

Em simultâneo, o ministro aproveitou a ocasião para sublinhar a necessidade de terminar com os campos de refugiados abertos e substituí-los por campos fechados, uma medida planeada pelo Governo há mais de um ano, mas que tem sido adiada.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (188.941) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 6,2 milhões).

Seguem-se Brasil (126.650 mortos, mais de 4,1 milhões de casos), Índia (71.642, mais de 4,2 milhões de infetados), México (67.558, mais de 634 mil infetados) e Reino Unido (41.551 mortos, mais de 347 mil casos).

A Rússia, com 17.818 mortos, é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Brasil e Índia, com mais de um milhão de casos, seguindo-se o Peru, com quase 690 mil casos e 29.838 mortos, e a Colômbia, com mais de 666 mil casos e 21.412 mortos.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.551 mortos, mais de 347 mil casos), seguindo-se Itália (35.542 mortos, mais de 277 mil casos), França (30.724 mortos, mais de 324 mil casos) e Espanha (29.418 mortos, perto de meio milhão de casos).

Portugal contabiliza 1.843 mortos em 60.507 casos de infeção.