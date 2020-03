Covid-19. DGS identifica contactos de Luís Sepúlveda e mulher em Portugal

O escritor chileno foi diagnosticado com o novo coronavírus depois de ter estado há uma semana em Portugal. Luís Sepúlveda está internado num hospital nas Astúrias e a Direção-Geral da Saúde está em contacto com as autoridades espanholas A epidemia de Covid-19, com origem na China, já infetou mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram quase três mil. Não houve até ao momento registo de casos confirmados em território português.

16h25 - Apelo da DGS a quem esteve em “contacto próximo” com Luis Sepúlveda



A Direção-Geral da Saúde recomenda a todas as pessoas que estiveram em “contacto próximo” com o escritor Luis Sepúlveda e a sua mulher que liguem para a linha SNS 24 – 808 24 24 24.



A DGS entende, como "contacto próximo" as seguintes situações:

- Tenham espado em contato de proximidade (<1 metro) ou em ambiente fechado;

- Tenham viajado em conjunto no mesmo carro;

- Lhes tenham prestado cuidados de saúde;

- Lhes sejam coabitantes



“Caso de “contacto próximo” seja confirmada pelos profissionais de linha SOS24, as pessoas em causa não necessitam de se dirigir aos serviços de saúde, permanecendo calmas em casa, e aguardar o contacto da Autoridade de Saúde que estabelecerá as condições de vigilância”, acrescenta o comunicado da DGS.









15h45 - Funcionários da Porto Editora estão bem



A Porto Editora, que em Portugal representa o autor Luis Sepúlveda, informou que os profissionais que tiveram contacto direto com o escritor estão bem.



Atenção especial também aos profissionais da Porto Editora que contactaram directamente com o Luis Sepúlveda: estão todos bem, mas, de acordo com as recomendações da DGS, vão ficar em casa, em vigilância, até terminar o prazo estipulado. — Porto Editora (@PortoEditora) March 1, 2020





15h40 - Museu do Louvre de portas fechadas



O Museu do Louvre, em Paris, não abriu hoje portas, na sequência de "conversações" com os trabalhadores sobre a epidemia causada pelo novo coronavírus, revelou a direção da instituição à agência France-Press.



"Houve uma reunião entre os funcionários do museu e a direção sobre a situação sanitária e as medidas de prevenção relacionadas com o coronavírus, por isso houve um adiamento da abertura", declarou um porta-voz do museu mais visitado do mundo.



A informação de encerramento temporário foi transmitida pelo museu também nas redes sociais e na página oficial.



Em França, o Covid-19 provocou dois mortos e há 100 pessoas infetadas.







15h15 - Primeiros casos confirmados na República Checa



As autoridades da República Checa confirmaram os três primeiros casos de pacientes infetados com Covid-19.



Os três pacientes regressaram recentemente de Itália.







14h37 - Grupo de trabalho na Póvoa de Varzim avança com medidas preventivas





Em comunicado , o município da Póvoa de Varzim, que organiza o Correntes d'Escritas confirmou que foi constituído um grupo de acompanhamento, em contacto direto com as entidades responsáveis de saúde local, regional e nacional.





No entanto, toda a comunicação externa sobre este assunto será tratada diretamente pela Direção Geral de Saúde e o grupo de trabalho "seguirá todas as recomendações que, a cada momento, a Direção Geral de Saúde recomendar".







No imediato, o grupo de trabalho avança com medidas preventivas, desde logo com a indicação de que todos os funcionários ou colaboradores que contactaram diretamente "num espaço de um a dois metros" com o autor devem ficar em casa.





Devem ainda "evitar contactos sociais e seguir os procedimentos da Direção Geral de Saúde, nomeadamente registar a temperatura duas vezes por dia".







"Todos os restantes funcionários/colaboradores afetos ao evento mas que não tiveram um contacto mais direto, um a dois metros, com o autor, devem seguir uma auto vigilância do seu estado de saúde", acrescenta a autarquia.





13h52 - Caso suspeito na Madeira deu negativo





Os testes realizados na Madeira ao primeiro caso suspeito de coronavírus tiveram resultado negativo. O caso da jovem estudante regressada de Itália tinha sido validado no sábado pelas autoridades de saúde.







Aguardam-se agora os resultados da análise à mesma doente por parte do Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.







13h50 - Organização do Correntes d'Escritas cria "grupo de acompanhamento"







O delegado de saúde da Póvoa de Varzim reuniu-se esta manhã de domingo com a autarquia e com a organização do festival literário.



Foi criado um grupo de acompanhamento, em contacto direto com as entidades de saúde local, regional e nacional, que reporta diretamente à DGS e de quem esperam recomendações.







13h34 - DGS em contacto com autoridades espanholas





Numa nota enviada à imprensa ao início da tarde, a Direção-Geral da Saúde informa sobre o caso de Covid-19 nas Astúrias, posteriormente confirmado que se tratava do escritor Luís Sepúlveda, que esteve em Portugal entre 18 e 23 de fevereiro no âmbito do festival Correntes d'Escritas.





"De acordo com a informação disponibilizada pelas Autoridades de Saúde de Espanha, o caso teve início de sintomas a 25 de fevereiro. A mulher do escritor parece também ter sintomatologia compatível, encontrando-se sob investigação. A fonte de infeção está também a ser avaliada", acrescenta a DGS.







As autoridades de saúde em Portugal mantém-se em contacto com Espanha e a Autoridade de Saúde da Região Norte "deu início à investigação epidemiológica, ou seja, identificando os contactos próximos do doente e da mulher".





"A DGS apela à serenidade e a todos os cidadãos que estiveram em contacto próximo com os doentes, e que se enquadram na definição, que liguem para a linha SNS24", sublinha.







A Malásia anunciou quatro novos casos confirmados de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, elevando para 29 o número total nesse país.



De acordo com o Ministério da Saúde da Malásia, todas as pessoas infetadas são nacionais desse país, sendo que uma delas viajou recentemente pela China e outra esteve em Milão.



Das 29 pessoas infetadas na Malásia, 22 já recuperaram e tiveram alta hospitalar.







12h21 - Número de mortos no Irão chega aos 54





De acordo com o Ministério iraniano da Saúde, o número de mortos no país devido ao novo coronavírus passou de 43 para 54 entre sábado e domingo. É o pais com maior número de vítimas mortais depois da China.







No Irão, o número de infetados é nesta altura de 978 pessoas. Houve 385 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.







11h50 - Declarações de Emmanuelle Maranhão à RTP





A mulher de Adriano Maranhão disse à RTP que o tripulante português internado no Japão foi informado sobre os dois testes que deram negativo.













Os testes foram realizados na quarta-feira e na sexta-feira. Desta forma, o português poderá começar o processo para voltar para Portugal.







Questionada sobre se o português terá alta em breve, Emmanuelle Maranhão refere que ainda não há certezas.







11h45 - Mulher de Luís Sepúlveda também está infetada





Contactada pela RTP, Carmen Yáñez, mulher de Luís Sepúlveda confirma que as primeiras análises que fez indicam que também está infetada com o novo coronavírus.







Tanto o escritor como a mulher aguardam agora os resultados das contra-análises.







10h36 - Testes a tripulante português Adriano Maranhão deram negativo





Os dois testes ao novo coronavírus realizados ao português internado no Japão deram negativo.



A informação é confirmada pela mulher de Adriano Maranhão.







O português é tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess. Está internado num hospital de referência no Japão desde a passada terça-feira.





10h14 - Primeiro caso no Luxemburgo





O Luxemburgo confirmou o primeiro caso de contágio provocado pelo novo coronavírus num homem de 40 anos que passou uns dias em Itália, revelou o Ministério da Saúde do país.







9h53 - Escritor chileno Luis Sepúlveda está infetado







O escritor chileno Luis Sepúlveda está infetado com o novo coronavírus e está internado num hospital das Astúrias, em Espanha.







Sepúlveda visitou Portugal há seis dias, a propósito do festival Correntes d'Escritas, em Póvoa de Varzim.







Numa conferência de imprensa no Hospital Universitário de Oviedo, nas Astúrias, o chefe do Serviço de Vigilância, Ismael Huerta, confirmou no domingo a existência de um caso positivo de Covid-19 na região, mas não revelou a identidade do doente. Pouco depois, o jornal espanhol Voz das Astúrias disse tratar-se de Luis Sepúlveda.



O escritor chileno teve os primeiros sintomas a 25 de fevereiro, dois dias depois de ter saído de Portugal.



Sepúlveda e a mulher estão em isolamento no Hospital das Astúrias. A mulher tem febre, mas os resultados dos exames ainda não são conhecidos.







9h19 - Primeira morte na Austrália





A Austrália anunciou este domingo a primeira morte causada pelo novo coronavírus.







O homem de 78 anos esteve no navio de cruzeiro colocado em quarentena no Japão, embarcação onde também foram infetados dois portugueses, que permanecem hospitalizados.







O homem morreu esta manhã num hospital em Perth, disse um porta-voz do Ministério da Saúde da Austrália.



A mulher, de 79 anos, e também contaminada a bordo do navio, continua hospitalizada em Perth.





Mais de 700 casos de coronavírus foram identificados entre os passageiros e a tripulação do navio.







8h20 - Brasil confirma segundo caso positivo





O Brasil confirmou no sábado o segundo caso positivo de contágio pelo novo coronavírus.





Trata-se de um paciente que apresentou sintomas após regressar de Itália, segundo revelou o Ministério brasileiro da Saúde.







O paciente tem 32 anos e chegou quinta-feira ao país, vindo de Milão na companhia da esposa, que não tem problemas de saúde.



O Ministério da Saúde afirma que, apesar de dois casos positivos registados no país, "não há evidências de circulação de vírus no território nacional".



Na quarta-feira, foi confirmado o primeiro caso positivo de contágio no Brasil: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália.







Mais 35 mortes na China





As autoridades chinesas registaram 35 mortes nas últimas 24 horas causadas pela epidemia de Covid-19, elevando o número total de vítimas fatais na China continental para 2.870.





Foram ainda identificados 573 novos casos. O novo coronavírus já infetou 79.824 pessoas na China Continental.





Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 29 mortos e 1.128 infetados.







Primeiro caso suspeito na Madeira





As autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira validaram no sábado o primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus, indicando que se trata de uma doente proveniente de Milão, Itália.











Os primeiros testes laboratoriais vão ser feitos no Funchal e só depois encaminhados para o Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.





Portugal continua sem registar casos de Covid-19

De salientar que houve registo de 11 novos casos suspeitos entre sexta-feira e sábado.







O boletim da DGS apenas menciona os casos registados no país. Há dois casos conhecidos de portugueses infetados pelo novo coronavírus que estão hospitalizados no Japão.



Ainda que não haja casos em território nacional, a DGS mantém moderado a elevado o risco para a saúde pública em Portugal.





"Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", nomeadamente de Itália, Irão, Singapura, Japão e Coreia do Sul.



A doente foi internada e está a aguardar o resultado das análises no Hospital D. Nélio Mendonça no Funchal.De acordo com o último boletim informativo da Direção-Geral da Saúde, Portugal não registava até às 18h00 deste sábado nenhum caso do novo coronavírus.Foram registados até agora 70 casos suspeitos, dos quais 67 tiveram resultado negativo. Aguarda-se o resultado dos três restantes.