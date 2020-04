Covid-19 EUA. Discursos oficiais divergem quanto à pandemia

Nos Estados Unidos Donald Trump continua a ser mais ligeiro no discurso do que as autoridades de saúde, e até diz que já há luz ao fundo do túnel, o que contraria os números. Já o Chefe de Saúde pública do país alerta a população para a chegada daquilo a que chama de um momento 11 de Setembro ou momento Pearl Harbour.