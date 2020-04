Covid-19. EUA registam 10 milhões de desempregados em duas semanas

Updated: Initial jobless claims as number 1/2 pic.twitter.com/VoQ3hye1LT — 📈 𝙻𝚎𝚗 𝙺𝚒𝚎𝚏𝚎𝚛 📊 (@lenkiefer) April 2, 2020

Há duas semanas, os EUA atingiram um recorde de 3,2 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego. No entanto, na última semana, até quinta-feira, os dados publicados pelo Departamento do Trabalho mostram que o número disparou para o dobro, com um registo de 6,6 milhões de desempregados.Através de um gráfico publicado no Twitter pelo economista norte-americano Len Kiefer é possível perceber o impacto da Covid-19 no desemprego em comparação com décadas anteriores.Um gráfico da agência Reuters também demonstra como, quando cerca de 695 mil norte-americanos ficaram desempregados apenas numa semana.

Crédito: Reuters





Estes números ultrapassam, inclusivamente, as estimativas feitas pelos analistas. As previsões que alguns economistas entregaram à Reuters apontavam para 3,5 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego. No pior dos cenários, faziam uma previsão de 5,25 milhões.

Os dados revelados nas últimas semanas são explicados não só pela suspensão de atividade por parte de várias empresas norte-americanas, mas também pelo facto de o acesso ao subsídio de desemprego ter sido facilitado e alargado a uma porção maior da população. Trabalhadores independentes, por exemplo, que antes estavam impedidos de requerer este subsídio, agora podem fazê-lo.





“Perdas enormes de emprego podem causar danos tremendos e duradouros à economia que enfraqueceriam qualquer recuperação eventual”, explicou o economista Gus Faucher à agência Reuters.

Os economistas sublinham ainda que o país deve estar preparado para eu os pedidos de subsídio de desemprego continuem a aumentar.







Este é um quadro particularmente alrmante numa altura de pandemia, dado que, devido à inexistência de serviços federais ou estatais de saúde nos EUA, os cuidados de saúde apenas são prestados a quem tenha seguros ou outras formas de conseguir garantir o pagamento dos tratamentos.





Os EUA são o país com maior número de infetados por Covid-19 a nível global. Até ao momento existem mais de 312 mil infetados no continente americano e cerca de 8.500 mortes.