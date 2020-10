Covid-19. Governo dá 48 horas a Madrid para alargar restrições a toda a comunidade

O Governo espanhol publicou esta quinta-feira, no Diário Oficial do Estado, uma resolução com as novas restrições sanitárias “para responder a situações de risco especial devido à transmissão descontrolada de infeções causadas pelo SARS-CoV-2”, após ter sidoNo final de uma reunião do Conselho Interterritorial de Saúde, entre o Governo e as comunidades autónomas, o ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, sublinhou que

O despacho foi comunicado na noite de quarta-feira a todas as comunidades, que passaram a contar com 48 horas para a sua aplicação.

No entanto, o “acordo” anunciado pelo Ministério da Saúde não contou com o apoio das comunidades de Madrid, Catalunha, Galiza, Andaluzia, Múrcia e Ceuta e a comunidade madrilena mostrou, uma vez mais, estar em desacordo com o Governo central. A presidente da comunidade de Madrid, Isabel Días Ayuso, deixa claro que "não está em rebeldia" e que cumprirá o acordo, mas irá recorrer aos tribunais "para defender os legítimos interesses do povo madrileno".







Ayuso considera que o plano carece de “legitimidade jurídica”, argumentando que a decisão deveria ter sido unânime para ser plenamente legal. “Este Conselho [Interterritorial de Saúde] não pode impor nada”, disse a presidente da comunidade. O que diz a lei?



Para perceber de que lado está a razão, é necessário recorrer à Lei 16/2003, de 28 de maio, sobre Coesão e Qualidade do Sistema Nacional de Saúde.Esse consenso, por sua vez, significa um “acordo produzido por consentimento de todos os membros de um grupo”, o que, em princípio, parece dar razão à comunidade madrilena.

No entanto, no artigo 65 desta mesma lei é ainda estabelecido que “a declaração de ações coordenadas em saúde pública caberá ao Ministério da Saúde, com aprovação prévia do Conselho Interterritorial do Sistema Único de Saúde, com a audiência das comunidades diretamente afetadas, exceto em situações de necessidade urgente, caso em que serão tomadas as medidas estritamente necessárias que serão informadas de forma urgente”.







É ainda acrescentado que “a declaração de ações coordenadas obriga todas as partes nela incluídas”, quando se trata de “responder a situações de especial risco ou de urgência para a saúde pública”. Por sua vez, é nesta posição “de risco especial” que o Ministério da Saúde espanhol considera que se encontra a comunidade de Madrid, que continua a ser a região mais afetada pela pandemia no país e cuja situação epidemiológica é considerada “preocupante”.

Em suma, de acordo com esta lei, neste caso de “situações de especial risco ou urgência para a saúde pública”, a declaração de ações coordenadas será vinculativa e, portanto, obriga a comunidade de Madrid, assim como as restantes, a colocá-las em marcha. Porém, a legislação também enfatiza que deve haver um acordo prévio entre os Conselhos de Saúde regionais. E é aqui que os dois órgãos divergem: Madrid insiste que o acordo deve ser alcançado por consenso e que, portanto, o atual não é válido nem vinculativo, enquanto o Governo central sustenta que é obrigatório, uma vez que o órgão de saúde aprovou o acordo por “larga maioria”.

Quais as novas regras?

O acordo surgiu depois de o Ministério da Saúde não ter conseguido chegar a um consenso com a comunidade de Madrid, com os dois órgãos envolvidos num braço de ferro sobre as medidas a implementar.





O Ministério da Saúde já tinha recomendado, na semana passada, o confinamento de toda a comunidade de Madrid, dado que é o epicentro da pandemia da Covid-19 no território espanhol, com mais de 210 mil casos confirmados de infeção e nove mil óbitos.

No entanto, Madrid ignorou os alertas do Governo central, alargando apenas as medidas de restrição a oito novas regiões sanitárias na área metropolitana de Madrid, passando assim a ser 45 as áreas com restrições à mobilidade dos cidadãos. O Ministério da Saúde considerou estas medidas "insuficientes" e alertou que Madrid corria um "sério risco" sem medidas mais rígidas no combate ao novo coronavírus. O acordo agora anunciado pelo ministro da Saúde estipula que estas restrições serão alargadas, além de a toda a capital, às localidades de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getade, Leganés, Torréjon de Ardoz, Móstoles e Parla.



O ponto mais importante do documento estipula que estes municípios, com mais de 100 mil habitantes, devem “impor medidas para limitar a mobilidade, os contactos sociais e a participação” em eventos, dado que cumprem três critérios: superam a taxa de 500 contágios de coronavírus por 100 mil habitantes num período de 14 dias, assim como apresentam uma taxa de casos positivos superior a dez por cento e uma taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos acima dos 35 por cento.

As medidas preveem, em particular, umaO documento do Ministério da Saúde não incluiu qualquer limitação aos parques, pelo que, em princípio, não obrigada ao seu encerramento, embora as comunidades autónomas o possam fazer, tal como Madrid já o fez com os parques infantis em zonas sanitárias em confinamento.