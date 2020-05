Covid-19. Mais 1800 mortos nos Estados Unidos em 24 horas

O total de vítimas mortais por causa do novo coronavírus sobe para 84 mil no país, com a principal potência económica mundial a identificar ainda 22 mil novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número total para cerca de 1,39 milhões de infetados desde o início da pandemia.



Os Estados Unidos, de longe o país mais afetado do mundo em termos absolutos, devem atingir 113 mil mortes até 6 de junho, de acordo com uma média de 20 modelos epidemiológicos feitos por investigadores da Universidade de Massachusetts.



A nível global, segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 295 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.