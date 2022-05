Covid-19. Mais de 13 mil pessoas em Pequim de quarentena forçada após deteção de 26 casos

Mais de 13.000 residentes do complexo residencial Nanxinyuan, no sudeste da capital, apesar de terem testado negativo, foram transportados para hotéis de isolamento e ameaçados com represálias, se resistissem.

"Especialistas decidiram que todos os residentes de Nanxinyuan ficarão em quarentena a partir da meia-noite (...) durante sete dias", informaram as autoridades sanitárias do distrito de Chaoyang.

"Por favor cooperem, caso contrário sofrerão consequências legais", acrescentaram.