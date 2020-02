Covid-19. Oito turistas portugueses estão retidos no Irão

Oito turistas portugueses estão retidos na cidade de Isfahan, no centro do Irão, por causa do coronavírus. Segundo avança a TSF, o grupo não consegue abandonar o país porque o voo de regresso foi cancelado. Estava marcado para a próxima segunda-feira, mas há dificuldades de reagendamentos.