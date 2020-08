Covid-19. Papel das crianças no contágio desafia cientistas

Os cientistas sul-coreanos, cujo estudo envolveu 91 crianças, descobriram que, mesmo nos casos de crianças com poucos ou nenhuns sintomas de Covid-19.Isto significa que, mesmo quando assintomáticas, as crianças conseguem, na teoria, transmitir o vírus que está presente no seu nariz durante várias semanas, infetando outras pessoas.Ainda assim,. Esta é a questão que continua a desafiar os cientistas.Se, por um lado, alguns especialistas alertam que as crianças têm um papel significativo na transmissão da doença Covid-19 quando são portadoras da mesma, outros defendem que“A presença do material genético do vírus nas zaragatoas colocadas no trato respiratório não equivale necessariamente ao nível de transmissão, particularmente em pessoas que não possuem sintomas importantes como tosse ou espirros”, explicou à BBC o professor da Universidade de Liverpool Calum Semple.

Os cientistas acreditam que, mesmo que sejam infetadas pelo vírus, é menos provável que as crianças mostrem sinais de doença. Estudos anteriores concluíram que a grande maioria das crianças infetadas são assintomáticas ou possuem sintomas ligeiros.

Já o presidente do corpo profissional de pediatras do Reino Unido (Royal College of Paediatrics and Child Health), Russell Viner, referiu à BBC quedo que os adultos.Apesar da possibilidade de o regresso às aulas poder inverter esta tendência, Viner considera que manter as escolas fechadas por mais tempo não é solução, pois também apresenta riscos – nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento, educação e saúde mental das crianças.Assim sendo, o especialista alerta para aAté ao momento, o novo coronavírus já infetou quase 25 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 837 mil são vítimas mortais. Mais de 16 milhões de pessoas conseguiram recuperar da doença.