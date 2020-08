Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h19 - Coreia do Sul registou este sábado mais 308 novos casos de Covid-19





08h18 - Alemanha com um aumento diário de novos casos de Covid-19 de 1.479





08h11 - Brasil com 119.504 mortos e 3.804.803 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia











Brasil aproxima-se dos 120 mil mortos. Mais 855 mortes com Covid-19 nas últimas 24h elevaram a 119.504 o número total de óbitos devido à doença desde o início da pandemia no Brasi, informou o Ministério de Saúde do país. O Brasil, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de Covid-19, logo a seguir aos Estados Unidos, confirmou no mesmo período mais 43.412 casos de infeção com SARS-CoV-2, para um novo total de 3.804.803 pessoas contagiadas.





No mundo inteiro há agora o registo de mais de 24.61 milhões de casos de infeção pelo SARS-CoV-2 confirmados. Há também contabilizadas 832.804​ mortes, de acordo com um balanço da agência Reuters.



Casos da pandemia foram identificados em 210 países e territórios desde a primeira participação da doença na China em finais de dezembro de 2019.



Portugal registou, de acordo como relatório desta sexta-feira, mais 401 novos casos de Covid-19 e seis vítimas mortais. No total, morreram no país, de Covid-19, 1815 pessoas e, desde o início da pandemia, foram registados 57074 casos confirmados.