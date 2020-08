Milhares contra restrições impostas pela Covid-19 marcham em Londres e Berlim

Em Berlim, a marcha foi autorizada apenas na véspera por ordem judicial.Cerca de, gritando palavras de ordem como "Parem com as Mentiras sobre o Corona" e "Merkel tem de se demitir" -do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha e uma referência à chanceler alemã, que sexta-feira apelou os cidadãos a manter a vigilância contra o novo coronavírus."Este é um assunto sério, mesmo muito sério, e têm de continuar a leva-lo a sério", exortou Angela Merkel.

A Alemanha tem vindo a contabilizar uma média de 1.500 casos diários nas últimas semanas, depois de ter sido um dos países menos afetados pela Covid-19.

, preparados para a possibilidade de violência.

De acordo com as autoridades berlinenses, que tentaram proibir a manifestação, grupos ativistas auto-intitulados "livres pensadores", militantes antivacinas, adeptos de teorias de conspiração e outros, que se opõem às medidas de contenção do vírus, teriam apelado nas redes sociais aos seus seguidores para se dirigirem a Berlim e se possível armados.



Pela liberdade



sob pretexto de que o distanciamento social não estava a ser cumprido e ninguém estava a usar máscara.Os manifestantes, muitos delesum slogan utilizado pela extrema-direita alemã, seguindo-se o hino nacional alemão.Outros prosseguiram com o protesto, sem intervenção policial. Um grupo lançou pedras e garrafas contra a policia.e bandeiras arco-iris e da Alemanha lado a lado.

O protesto, que se seguiu a outro semelhante realizado a 1 de agosto, é sinal do ressentimento crescente entre muitos europeus contra as restrições impostas para combater a pandemia, vistas, por exemplo na Alemanha, como um "ataque à Constituição" no que concerne a liberdade de expressão.

"Máscaras são Açaimes"

impostas para controlar a pandemia de Covid-19, e denunciar o que designam como "fraude".

Na manifestação em Londres acabaram por soar outras palavras de ordem, contra a falta de apoios sociais e a quebra da Economia.

Muitos dos manifestantes carregavam cartazes com as palavras "Fake News" e "Máscaras são Açaimes", enquanto outros rejeitavam vacinas obrigatórias contra o novo coronavírus.





"Salvem as crianças" e "Escolham Um Lado", foram gritos repetidos em coro pelos participantes, atentamente vigiados por um contingente policial de uma centena de agentes, parados atrás de grades, sob uma chuva de insultos.





O distanciamento social não foi respeitado e nenhum manifestante usava máscara. Tal como em Berlim, viram-se pessoas de todas as idades e proveniências, incluindo crianças ao colo.



Em Paris, os manifestantes não ultrapassaram as três centenas, numa cidade que esta semana viu tornar-se obrigatório o uso de máscara.



Esta serviu de mote à contestação, com os cartazes empunhados a exigir "Deixem as Nossas Crianças Respirar" e "Não à Ditadura Sanitária".

Outros clamavam pelo, em alusão ao, designação dada a uma rede de interesses que opera dentro do Estado e a coberto deste, em defesa dos próprios interesses, equivalente a um Estado dentro do Estado."Alguém mente desde o início, pois ao princípio dizia-se que não era necessário usar máscara. Queremos saber a razão desta incoerência", afirmou Saïd, de 53, vindo dos arredores de Paris.Um outro manifestante, assumidodos protestos de 2019 em França, criticou o custo da máscara, que, defende deveria ser "gratuita". "E só mais um pretexto para por o povo a pagar", afirmou.A nível global, a Covid-19 matou 838.271 pessoas até este sábado e desde finais de dezembro de 2019, de acordo com um balanço da Agência France Presse. Já o número de casos de infeção aproxima-se rapidamente dos 25 milhões em todo o mundo.