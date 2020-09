Covid-19. Portugal pode voltar à "lista negra" do Reino Unido

Após um aumento acentuado do número de casos de Covid-19 em Portugal, na semana passada, começa a temer-se que o Reino Unido reintroduza as restrições e a quarentena obrigatória a todos os cidadãos britânicos que regressem do território português até ao final desta semana.







o número de casos em Portugal por 100 mil habitantes subiu de 16,4 para 19,4, sendo que o Reino Unido informou que voltaria a impor a quarentena obrigatória quando o rácio ultrapassasse os 20 casos por 100 mil habitantes. Agora, o tema volta aos jornais. A notícia foi inicialmente avançada pelo The Times no domingo, alegando que os números em Portugal se tinham aproximado dos limites minimos do Reino Unido para impor a quarentena. Segundo a publicação,





Portugal voltou a ser incluído nos corredores aéreos do Reino Unido a 22 de agosto, mas a imprensa britânica já menciona a possibilidade de o país voltar a ser excluído e serem impostas restrições a quem viaje de e para Portugal. A eventual exclusão de Portugal, segundo a imprensa, tem como principal objetivo evitar uma segunda vaga no Reino Unido.





Certo é que, desde que Portugal voltou a ser incluído na lista de países isentos das restrições e medidas sanitárias da Grã-Bretanha, a procura por voos e alojamento no território português aumentou. Estima-se que cerca de 75 mil cidadãos do Reino Unido estejam atualmente de férias em Portugal ou a prever viajar para o país em breve.





Mas se Portugal voltar para a "lista negra" do Reino Unido, os turistas podem enfrentar "dificuldades", alertou o CEO da British Airways citado pela BBC.





Se o governo britânico adicionar novamente "Portugal à lista de quarentena, vai causar mais caos e sofrimento para os viajantes", afirmou Willie Walsh.





"O governo está a usar estatísticas arbitrárias para proibir definitivamete 160 países e, no processo, destruir a economia", acrescentou.





Num verão normal, sem a sombra de uma pandemia, são muitos os cidadãos a viver no Reino Unido que procuram Portugal para fazer turismo, ultrapassando os dois milhões de turistas britânicos por ano. A costa algarvia é o destino mais procurado, tendo recebido 1,2 milhões de turistas britânico em 2019.





Mas se a ameaça se concretizar e as medidas de quarentena voltarem a ser impostas, prevê-se que muitos turistas tentem regressar o quanto antes a casa, para evitar as restrições.

Portugal precisa de "queda milagrosa" para não ser excluído



Na segunda-feira passada (31 de agosto), o Reino Unido registou 24,0 casos de coronavírus por 100 mil pessoas nos últimos 15 dias, enquanto Portugal registou 35,7, de acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.







Segundo Paul Charles, CEO da PC Agency, uma empresa de consultoria de viagens citado pelo Daily Mail, Portugal precisa de uma "queda milagrosa" do número de casos de infeção nos próximos dias para não ser excluído novamente dos corredores aéreos britânicos.





"Portugal provavelmente vai voltar a fazer parte da lista de quarentena do Reino Unido esta semana e o próprio país está agora a preparar um estado de contingência a partir de 15 de Setembro", disse Paul Charles, acrescentando que o país "não tem conseguido gerir o seu número de casos nas últimas duas semanas, devido à entrada de mais turistas, sobretudo em Lisboa e no Porto".





A PC Agency, que publica uma contagem diária das taxas de infeção, classificou Portugal como uma nação "amarela", o que significa que se está a aproximar do limite do Reino Unido para a quarentena obrigatória, com 19,4 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos sete dias.





"Será preciso haver uma queda milagrosa no número de casos até quinta-feira para evitar ser novamente adicionado à lista de quarentena on-off do governo, já que está rapidamente a mudar para a zona vermelha".







Já no sábado Paul Charles alertava, através do Twitter, para o risco de Portugal estar perto da zona "vermelha" novamente.





"Os casos em Portugal aumentaram novamente, colocando-o à beira da zona vermelha para quarantena no sábado de manhã", escreveu.





As agências prevêem, por isso, que os turistas que estão atualmete em Portugal tentem regressar mais cedo ao Reino Unido e que muitas das viagens marcadas para breve sejam canceladas.