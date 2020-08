Covid-19. Venezuela regista novo máximo de 995 casos em 24 horas

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, acrescentou terem sido contabilizadas seis mortes, o que eleva o número total de óbitos, desde o início da quarentena em março, para 229.



O deputado opositor Juan Manuel Olivares, do partido Primeiro Justiça, contestou estes números, apontando para um total de 439 mortes causadas pela covid-19.



Ao anunciar os novos dados, através da televisão estatal venezuelana, Rodríguez indicou que 876 casos são de transmissão comunitária e 119 importados (98 da Colômbia, 11 do Brasil, seis do Equador e quatro do Peru).



O Distrito Capital registou o maior número de novos contágios, 306, seguido pelos estados de Monágas (145), Miranda (122), Mérida (94), Zúlia (57), Bolívar (45), Sucre (23) e La Guaira (21).



Registaram-se ainda novos casos confirmados em Yaracuy (14), Apure (12), Barinas (12), Guárico (dez), Lara (oito), Táchira (seis) e Nova Esparta (um).



De acordo com a imprensa local 50 profissionais da saúde morreram desde o início da quarentena, incluindo 40 médicos.



Segundo o diário El Nacional, o novo coronavírus conseguiu entrar nas prisões venezuelanos, ocasionando pelo menos a morte de um detido e causando preocupação entre os presos políticos.



A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia.



Os voos nacionais e internacionais estão restringidos até quarta-feira e a população está impedida de circular entre os diferentes municípios do país.