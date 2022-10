Covid. Regulador europeu aprova vacinas para bebés a partir dos seis meses

As vacinas da Pfizer e da Moderna são as primeiras autorizadas para os menores de cinco anos na União Europeia.



A EMA esclarece ainda que as doses da vacina para os bebés serão menores.

As duas primeiras doses devem ter três semanas de intervalo. A terceira dose será administrada pelo menos 8 semanas após a segunda.