CPLP. Mobilidade de cidadãos sobre a mesa da cimeira de Cabo Verde

17 Jul, 2018, 08:12 / atualizado em 17 Jul, 2018, 08:22 | Mundo

À chegada a Cabo Verde, na segunda-feira, o Presidente da República manifestava a convicção de que a CPLP seria capaz, nesta cimeira, de capitalizar “uma situação internacional favorável” ao seu papel. Um quadro que Marcelo Rebelo de Sousa ilustra com as eleições de António Guterres para secretário-geral da ONU e de António Vitorino para diretor-geral da Organização Internacional das Migrações.



A CPLP, que completa esta terça-feira 22 anos, integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A presidência da Comunidade passa agora do Brasil para Cabo Verde.

“Uma declaração política forte”

Portugal é representado no Sal pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, António Costa. O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo é o único Chefe de Estado que não estará presente, por causa do contexto de crise política em Díli. O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, sinalizou à chegada ao Sal que o país precisa de uma verba equivalente a três milhões de euros para concretizar as eleições legislativas em novembro deste ano.

“São temas tão importantes e, presente como está em todos os continentes, a Comunidade tem um espaço de manobra único nos próximos anos. O espírito Sal vai ser muito inspirador para a CPLP”, anteviu o Chefe de Estado, para apontar o que considerou ser a “adesão progressiva” à via da livre circulação, impulsionada por Portugal e pelos anfitriões cabo-verdianos.“Espero que se deem mais passos em termos de mobilidade na CPLP”, exortou, colocando a tónica no tema que já em 2016 cunhou os trabalhos da cimeira de Brasília.O Presidente português, que assistiu na última noite, em Santa Maria, a um concerto de Mirri Lobo e Amigos, promovido pelo Governo cabo-verdiano, sustentou mesmo que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa “está a recomeçar em Cabo Verde”.Quanto à Guiné Equatorial e ao cumprimento do respetivo roteiro de adesão à Comunidade, Marcelo evitou alargar-se em comentários, invocando a necessidade de “boa educação”.“Poderá vir a ser ou não tratado nas várias reuniões e aí cada um fará a sua avaliação, que é conjunta e que não respeita apenas a um Estado. Todos os estados da CPLP tiveram processos importantes nos últimos dois anos e a consideração em clima de família e a ponderação desses processos é meio caminho andado para o reforço dos laços familiares”, sintetizou.Marcam presença na cimeira, cuja sessão solene de abertura está prevista para as 17h00 (19h00 em Lisboa), o Presidente angolano João Lourenço, Michel Temer, do Brasil, José Mário Vaz, da Guiné-Bissau, Teodoro Obiang, da Guiné-Equatorial, Filipe Nyusi, de Moçambique, e Evaristo Carvalho, de São Tomé e Príncipe, além de Marcelo Rebelo de Sousa e do anfitrião Jorge Carlos Fonseca.Na antecâmara dos trabalhos, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, perspetivou “uma declaração política forte” sobre o tema da mobilidade dos cidadãos.É um desfecho também pretendido pela Confederação Empresarial da CPLP, quer no que toca à mobilidade de pessoas, quer em termos de bens e produtos, capitais e serviços.A agenda do encontro ficou selada na segunda-feira pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros. Luís Filipe Tavares, o chefe da diplomacia cabo-verdiana, deu conta da “grande vontade política” de levar por diante “o sonho das populações dos nove Estados-membros de uma livre circulação de pessoas e bens”.“Nunca tivemos condições políticas tão boas como agora para avançarmos sobre este dossiê”, propugnou.Sob a divisa, a cimeira do Sal, que vai culminar na quarta-feira com a assinatura da declaração final, deverá ainda servir para eleger o novo secretário-executivo – Portugal designou para este cargo o embaixador Francisco Ribeiro Telles -, com mandato para o biénio 2019-2020.