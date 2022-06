Criação de corredores para a exportação de cereais ucranianos discutida na Turquia

No cerne das negociações está a possibilidade de a Ucrânia, um dos principais intervenientes no mercado mundial dos cereais, exportar bens alimentares atualmente bloqueados nos seus portos, uns minados pelas forças ucranianas como meio de defesa e outros tomados pelos militares russos, no contexto da ofensiva russa em curso no território ucraniano.A pedido das Nações Unidas, a Turquia ofereceu a sua ajuda para escoltar os corredores marítimos que sairiam dos portos ucranianos, apesar da presença de minas, algumas das quais foram detetadas perto da costa turca.A imprensa ucraniana chegou a noticiar que as conversações agendadas para hoje em Ancara iam envolver, além da Turquia e da Rússia, "as Nações Unidas e a Ucrânia", mas a embaixada ucraniana na capital turca negou, na terça-feira, qualquer contacto entre o embaixador Vasyl Bodnar e Lavrov.Confirmada está uma reunião entre Serguei Lavrov e o seu homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu.O conflito em curso na Ucrânia desde 24 de fevereiro está a aumentar os preços dos cereais e representa um sério risco de fome em países que dependem desse mercado, nomeadamente em África e no Médio Oriente.