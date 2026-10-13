Crime organizado latino-americano está a mudar a Europa

Cartéis e fações da Colômbia, Brasil, Equador, Venezuela, México e EUA operam em pelo menos 12 países europeus.

Entre 2014 e 2024, registou-se um aumento de 471 por cento na quantidade de cocaína apreendida. Foram também desmantelados mais laboratórios locais de processamento de derivados de cocaína.





Estes são dados recolhidos pela investigação do Guardian a partir de agências policiais e de inteligência, além de entrevistas a juízes, procuradores e especialistas de oito países.





A que se juntam o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), do Brasil, o Comboio de Aragua, da Venezuela e os gangues Barrio 18 e MS-13 (originários dos EUA) que predominam em El Salvador, Honduras, Guatemala e, em menor escala, no México.

De acordo com o Guardian, estas organizações estabeleceram uma presença mais marcante em Portugal, em Espanha, nos Países Baixos, na Bélgica e em França.





Nonentanto, as autoridades já registaram atividades destas organizações criminosas na Alemanha, na Roménia, na Croácia, na Eslováquia e na Bulgária.





O diretor do Observatório da Europa da Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Gi-Toc) avisa que "há algo de novo a acontecer com a presença de grupos latino-americanos em regiões onde não existem infraestruturas preexistentes". Daniel Brombacher sublinha que o tráfico de droga "já não se limita aos tradicionais países de entrada".

Por exemplo, "operações policiais recentes revelaram laboratórios de metanfetamina comandados por mexicanos no sul de França, no nordeste da Polónia e em Brandemburgo, a sul de Berlim. Grupos latino-americanos estão também a surgir na Roménia e na Bulgária, ao longo da rota dos Balcãs."





A isto junta-se outa conclusão. Um relatório inédito do Ministério Público de São Paulo, baseado em parte em dados da Agência Brasileira de Inteligência (a que o jornal The Guardian teve acesso) mostra que o PCC, atualmente o maior grupo criminoso do Brasil, opera em 16 países europeus, incluindo o Reino Unido, Irlanda, Islândia, Sérvia, Suécia, Suíça e Turquia.





Apesar de não ser recente a suspeita de que os cartéis e as fações latino-americanas procuram instalar-se na Europa, o cenário agora é outro.





De acordo com o jornal, as redes criminosas latino-americanas têm estabelecidocomAinda assim, os valores, uma vez que só estão contabilizados os grupos oficialmente identificados na Europa através de operações policiais, investigações transnacionais e processos judiciais em curso.Fora desta contagem ficam osque não têm presença física na Europa, mas que operam emcom as máfias europeias.Entre os grupos identificados estão os cartéis mexicanos(CJNG), a máfiae as organizações guerrilheirase fações dissidentes das FARC, na Colômbia.Durante a última década, ae atingiu, em 2024, um recorde de cerca de 4.100 toneladas em 2024.