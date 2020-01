Crimes de ódio no Reino Unido aumentaram desde que se fala no Brexit

Foto: Miguel Soares - Antena 1

De acordo com as estatísticas os crimes de ódio no Reino Unido aumentaram desde que se fala no Brexit. Na Irlanda do Norte, a comunidade portuguesa não se queixa de problemas graves, mas há quem sinta na pele ser alvo de descriminação. Mesmo que nem todos tenham essa experiência.