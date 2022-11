Criminalidade em Macau desce 16,7% nos primeiros nove meses do ano

As autoridades instauraram 7.329 casos de inquérito criminal, o que se traduz numa redução de 1.473 casos nos meses em análise, em comparação com o período homólogo de 2021, de acordo com um comunicado daquele departamento governamental.

Neste balanço da criminalidade, as autoridades verificaram "uma tendência de redução em número na maioria dos crimes", sendo que a "redução mais significativa respeita à criminalidade violenta, o que leva a concluir que o ambiente da segurança de Macau se mantém estável".

Nos crimes violentos, como rapto, homicídio, abuso sexual de criança, sequestro, tráfico e venda de drogas, roubo, violação, fogo e ofensa grave à integridade física, as autoridades registaram 114 casos no período em análise, contra 202 em igual período do ano passado, numa redução de 43,6%.

No entanto, as forças de segurança destacaram, entre janeiro e setembro, uma subida dos casos de abuso sexual de crianças com o registo de 23 casos, um aumento de 53,3%.

"Os dados mostram que as situações em que as vítimas conhecem os ofensores através de aplicações de chat têm aumentado", indicou o relatório das autoridades.

O documento sublinhou ainda que, nos primeiros três trimestres do corrente ano, as autoridades registaram 90 casos do crime de extorsão, ou seja, mais 18 casos em relação aos primeiros nove meses de 2021, com um acréscimo de 25%.

"Entre estes, o tipo de crime de 'nude chat' na internet representou a maior percentagem, registando 58 casos, o que traduz um aumento de 14 casos".