Criminalidade online. Centenas de milhares de pessoas recrutadas à força na Ásia

declarou Volker Türk, alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, num comunicado.De acordo com as Nações Unidas, muitas destas pessoas são. Lamentando o facto de serem, muitas vezes, consideradas criminosas e sujeitas a processos ou punições penais em vez de serem protegidas.

“São vítimas. Não são criminosos", afirmou Volker Türk.





Apesar da dificuldade em estimar a dimensão desta rede, devido ao seu carácter clandestino e à falta de colaboração das autoridades, a, de acordo com fontes credíveis citadas no relatório.– considerados importantes países de destino ou de trânsito de vítimas de tráfico de seres humanos –, a Associação das Nações do Sudeste Asiático – nomeadamente da Indonésia, Laos, Birmânia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname. Mas também da China, Hong Kong, Taiwan, Sul da Ásia e mesmo de África e da América Latina, revela o relatório.Simultaneamente,– ao ficarem retidos em países longe de casa e sem emprego –De acordo com o relatório,, aumentando os seus lucros durante a pandemia.

Uma vez que tiraram partido do encerramento de casinos em muitos países e aproveitaram para desenvolver os seus negócios online: tanto no recrutamento à força nas zonas fronteiriças afetadas pelos conflitos como na internet, zonas menos regulamentadas.







c/agências