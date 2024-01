Crise agrícola. Protestos em vários países da Europa

Nos últimos meses, o setor agrícola europeu tem estado a braços com um contexto particularmente difícil marcado pelo impacto das condições climáticas extremas, o impacto da inflação, o aumento do custo dos combustíveis, a gripe das aves ou ainda um afluxo de produtos ucranianos isentos de direitos aduaneiros.

Em Itália sentem-se “traídos pela Europa”

Foto: Michele Maraviglia - EPA



Apesar de não atingir o nível dos protestos em França, na Alemanha ou na Bélgica, nas últimas semanas dezenas de agricultores italianos têm participado em manifestações improvisadas em todo o país, onde são regularmente registados comboios de tratores a bloquear estradas. Exigem ser ouvidos pelo Governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. "Estamos prontos para bloquear tudo, traídos pela Europa", lia-se num cartaz de uma manifestação perto de Melegnano, nos arredores de Milão, conta a AFP.

Em França, perante a ameaça de umae um “cerco” por “tempo indeterminado” à cidade de Paris, anunciado pelos sindicatos agrícolas, as autoridades francesas mobilizaram 15 mil polícias para impedirem a entrada “em Paris e nas grandes cidades francesas”.





"A Europa está a impor-nos regras que não fazem sentido. Já não conseguimos fazer face às despesas, queremos melhorar os nossos rendimentos e que os nossos produtos sejam valorizados pelo que são", contou à agência France Presse (AFP), Luisito Naldi, um dos organizadores das manifestações no norte de Itália.







Segundo Luisito Naldi, os agricultores italianos “estão cansados” da situação difícil que atravessa o setor e vão continuar a manifestar-se “até que eles (o Governo) nos convidem para Roma”. "Estamos a protestar pelas mesmas razões que em França, na Alemanha, na Polónia e na Roménia", acrescentou.





Na Alemanha protestam "contra a loucura fiscal e burocrática"

Foto: Fabian Bimmer - Reuters







Centenas de agricultores alemães protestam há várias semanas por todo o país perante o aumento dos impostos e o corte dos subsídios agrícolas, nomeadamente a supressão de alguns privilégios fiscais importantes, incluindo o do gasóleo agrícola. Também o início do processo de adesão à União Europeia pela Ucrânia, considerada uma potência agrícola mundial, que poderá afetar a distribuição dos subsídios provenientes de Bruxelas está no centro das preocupações.



Na segunda-feira, os agricultores levaram a cabo uma marcha com centenas de tratores em Hamburgo, no norte do país, causando constrangimentos no trânsito e perturbações nos portos marítimos da região.“Contra a loucura fiscal e burocrática"os agricultores agricultores alemães invadiram cinco rotas principais em direção ao centro da cidade portuária, reividicando “uma mudança de política”.







Também esta terça-feira os agricultores espanhóis anunciaram a sua adesão ao movimento de protesto dos agricultores europeus, com uma série de “mobilizações” em todo o país prevista para as “próximas semanas”.



"O sector agrícola na Europa e em Espanha enfrenta uma frustração e um mal-estar crescentes devido às condições difíceis e à burocracia sufocante gerada pelos regulamentos europeus", explicaram Asaja, UPA e Coag, os três principais sindicatos agrícolas espanhóis, num comunicado de imprensa, sem divulgar datas para as ações de protesto.