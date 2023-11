Crise climática. "Não imagino ter filhos pensando no meio ambiente"

Foto: Thaiane Maciel via Instagram

É um testemunho contado na primeira pessoa. Thaiane Maciel, 30 anos, sente-se capaz de dizer 'não' à maternidade, tendo em conta a atual crise climática. "O meio ambiente está mudando cada vez mais. As alterações de temperatura, os recursos mais escassos. Então, ser mulher e pensar a maternidade... são escolhas que temos de fazer, levando em consideração muitos aspetos, principalmente ambientais", diz a engenheira ambiental, que nasceu no Brasil.