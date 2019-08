Crise climática. Ursos polares invadem povoações em busca de comida

RTP13 Ago, 2019, 15:27 / atualizado em 13 Ago, 2019, 15:44 | Mundo

Na costa do mar de Tchuktchi, situado no Oceano Ártico, os habitantes da pequena aldeia russa de Ryrkaipij têm-se deparado com uma situação incomportável – dezenas de ursos polares.





Os ursos têm-se aproximado das povoações locais em busca de comida, o que tem feito soar o alarme pelos habitantes. As autoridades policiais têm tentado afastar os animais com isqueiros e pistolas de alarme.





Mas o caso não é inédito.







Em fevereiro, as ilhas de Novaya Zemlya declararam estado de emergência quando se deu o aparecimento de mais de 52 ursos na aldeia com apenas alguns milhares de residentes. Houve relatos de que os animais atacaram pessoas e entraram em zonas habitacionais e em edifícios públicos.







O sucedido também afeta a rotina da população local: "As pessoas estão assustadas, têm medo de sair das suas casas, as suas rotinas diárias estão a quebrar-se e os pais não querem deixar as suas crianças ir para a escola ou para o infantário", disse Alexander Minayev, representante da região, ao Guardian.







Em 2016, cinco cientistas russos viram-se cercados por dez ursos durante semanas, numa estação meteorológica na ilha de Troynoy, a norte da Sibéria.







Este ano, alguns cientistas do Alasca concluíram que a probabilidade de encontro com um urso polar tinha aumentado, após a investigação revelar que os ursos estão a chegar à costa mais cedo e a permanecer durante mais tempo.







A organização ambiental WWF (World Wild Fund for Nature) explicou a situação: "No final do verão, os ursos polares são atraídos para as costas", disse o porta-voz da organização, Roland Gramling. Ali, esperam que o gelo se forme no mar para poderem alimentar-se, mas o tempo de espera está a aumentar: "Por causa da crise climática, o mar está a ficar sem gelo durante períodos de tempo mais longos".





Assim, os ursos estão a ver-se forçados a procurar comida noutros locais, deslocando-se a povoações próximas, revistando casas e caixotes do lixo.