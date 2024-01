Crise em França. Mais de 100 pontos de bloqueio e dez mil agricultores nas estradas

Mais um dia de protestos em França, depois do discurso pouco convincente do primeiro-ministro francês Gabriel Attal, na terça-feira, que pela terceira vez não conseguiu acalmar a revolta dos agricultores. Apesar das tentativas do Governo francês, esta quarta-feira de manhã, os agricultores aproximam-se de Paris e do mercado grossista de Rungis, nos arredores da capital francesa. Atualmente oito autoestradas continuam bloqueadas na região parisiense.









Segundo avança o canal francês BFMTV , pelo menos 15 pessoas foram detidas por "obstrução ao trânsito" perto do mercado de Rungis, segundo fonte policial.





Numa entrevista, esta manhã, ao canal France 2, o ministro francês do Interior afirmou que "os agricultores não são deliquentes (...) pelo que não se trata de evacuá-los", mas relembrou as "linhas vermelhas" que são "não entrar em Paris, (no mercado de) Rungis ou nos aeroportos parisienses".





🔴🗣️ "Les agriculteurs ne sont pas des délinquants [...] et il n'est pas question de les évacuer"



Gérald Darmanin rappelle ses "lignes rouges" : ne pas rentrer dans Paris, Rungis ou les aéroports parisiens. #Les4V @GDarmanin #BlocusDeParis pic.twitter.com/G3jXLsJ0dc — Telematin (@telematin) January 31, 2024





Para tentar acalmar a agitação do setor agrícola, o ministro francês da Agricultura, Marc Fesneau, desloca-se esta tarde a Bruxelas "para uma série de conversações destinadas a acelerar o tratamento das urgências europeias", segundo informou o seu gabinete na terça-feira.





Também o presidente francês, Emmanuel Macron, deverá discutir amanhã, no Conselho Europeu em Bruxelas, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, as reivindicações dos agricultores franceses.