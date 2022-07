Crise política em Itália. Primeiro-ministro Draghi demite-se mas presidente rejeita pedido

Draghi afirmou que o "pacto de confiança" no qual o Governo se baseou foi quebrado e que as condições para continuar já não existem., disse Draghi, que é primeiro-ministro de um um Governo de unidade nacional que está no cargo há menos de 18 meses.Sublinhou que fez "todos os esforços" para "atender às exigências que me foram colocadas", mas a falta de apoio do Movimento 5 Estrelas durante a votação no Senado mostrou que "esse esforço não foi suficiente".Mario Draghi foi ao Palácio do Quirinale, em Roma, para se encontrar com o presidente Sergio Mattarella edo cargo de líder do executivo italiano, como anunciou mais tarde perante o Conselho de Ministros.Em comunicado, o chefe de Estado defendeu que Draghi deveria inteirar-se do apoio que tem no Parlamento para eventualmente continuar a governar.

Divergência

O Movimento 5 Estrelas (M5S), um dos partidos que compõe o Executivo de Mario Draghi,, que já tinha ameaçado renunciar se a proposta fosse rejeitada. Durante a votação no Senado, o M5S não apoiou Draghi, desencadeando uma crise do governo.O M5S afirmou que não podia votar no incinerador, mas continuaria a apoiar Draghi.A moção de confiança acabou por ser aprovada ainda na quinta-feira mesmo sem os votos do partido de Giuseppe Conte, o que terá levado Sérgio Matarella a acreditar que Mário Draghi ainda terá condições para se manter no cargo.

"Agora temos cinco dias para garantir que o parlamento vote sua confiança no governo Draghi", disse Enrico Letta, chefe do Partido Democrata (PD), de centro-esquerda, no Twitter.



Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico #avvitamento nel quale sta entrando in queste ore. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 14, 2022



Mas Draghi também pode voltar à liderança com a mesma configuração política, porque o 5 Estrelas não estará interessado em eleições antecipadas.A Itália deve realizar eleições no primeiro semestre de 2023, caso a instabilidade política seja ultrapassada.

Político influente

Mario Draghi, primeiro ministro italiano | Lukas Barth - Reuters

A situação de extrema instabilidade complica os esforços do Banco Central Europeu (BCE) de apoio ao mercado de obrigações soberanas.Para contrariar esta tendência, a instituição bancária europeia está a trabalhar numa nova ferramenta para conter a divergência entre os custos de empréstimos alemães e os de Estados membros altamente endividados, como a Itália.





Sendo Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) e político influente, foi visto comode que a Itália respeitaria quaisquer condições associadas ao novo mecanismo. A sua saída criará uma nova incerteza.Draghi, o sexto primeiro-ministro da Itália na última década, foi aplaudido por ajudar a conduzir a Itália durante a crise pandémica da covid-19 e posicionou o Estado na linha da frente dos países mais influentes no cenário internacional.