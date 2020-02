Crise refugiados. Ilha grega de Lesbos vive momentos de grande tensão

A ilha grega de Lesbos está transformada num campo de batalha, com os habitantes locais a recusarem mais campos de refugiados. O fluxo de pessoas vindas da Turquia duplicou, afundando a economia local baseada no turismo, o que tem gerado violentos confrontos, que obrigaram as autoridades gregas a avançar com a polícia de choque.