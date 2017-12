Críticas de todo o mundo à decisão de Trump

Jorge Almeida - RTP07 Dez, 2017, 09:12 / atualizado em 07 Dez, 2017, 09:24 | Mundo

O presidente da Autoridade da Palestina, Mahmoud Abbas, disse que “os Estados Unidos "minam deliberadamente todos os esforços de paz" e considerou que a partir deste momento, a América não pode desempenhar qualquer papel no processo de paz.



“Abriram os portões do inferno”, afirmou Ismail Radwan, principal representado do Hamas aos repórteres na Faixa de Gaza. Espera-se pela hora em que os jovens vão voltar outra vez a agarrar em pedras.



No mundo árabe, as críticas sucederam-se desde Teerão que prevê uma “nova intifada”, até Riade. A Arábia Saudita, o tradicional aliado dos Estados Unidos no médio-oriente, classificou a decisão como “injustificada e irresponsável". A Jordânia considera a decisão de Trump uma "violação do direito internacional".



Um dos discursos mais incisivos partiu do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres lembrou que a ONU "sempre foi contra qualquer medida unilateral".O Papa Francisco pediu a partir do Vaticano, que se evitem novos pontos de discórdia no médio-oriente.A União Europeia veio exprimir a sua "profunda preocupação" com as repercussões que a decisão pode trazer para as perspetivas de paz.Theresa May, Angela Merkel e Emmanuel Macron alinharam pelo mesmo diapasão. Ninguém está de acordo com a nova posição dos Estados Unidos a não ser Israel.O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, elogiou a decisão de Trump como um "dia histórico" e assegurou que nada vai mudar em Jerusalém como um local sagrado para as três principais religiões monoteístas.