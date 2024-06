Crítico de Israel derrotado nas primárias democratas de Nova Iorque

Latimer, um democrata moderado pró-Israel de 70 anos, derrotou na terça-feira Bowman, uma das vozes mais liberais no Congresso e que acusou Telavive de cometer um genocídio em Gaza ao causar a morte de milhares de palestinianos.

Após essas acusações, a candidatura de Latimer recebeu uma enorme quantidade de dinheiro, principalmente ligada ao Comité Americano-Israelita de Assuntos Públicos (AIPAC, na sigla em inglês), um grupo de "lobby" que defende políticas pró-Israel nos poderes legislativo e executivo dos Estados Unidos.

O AIPAC gastou quase 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) nas primárias de Nova Iorque, de acordo com os registos da Comissão Eleitoral Federal, naquela que se transformou na primária para a Câmara dos Representantes (a câmara baixa do parlamento) mais cara na história do país - num total de 24,8 milhões de dólares (23 milhões de euros) gastos em publicidade política.

O dinheiro pagou uma torrente de anúncios com ataques a Bowman, de 48 anos, que acusou o influente grupo de "lobby" pró-Israel de tentar comprar a corrida no seu distrito nova-iorquino.

Tanto Bowman como Latimer apoiam uma solução de dois Estados e ambos condenaram o ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita de 7 de outubro.

Com 71% dos votos contados, Latimer vencia com 55,7% dos votos, em comparação com 44,3% de Bowman.