Mundo
Guerra no Médio Oriente
Cruz Vermelha já recebeu mais quatro corpos de reféns israelitas
A Cruz Vermelha já tem na sua posse quatro caixões de reféns israelitas mortos em Gaza, adiantaram esta terça-feira à noite as autoridades de Israel, após o Hamas ter indicado que ia entregar entre quatro a seis corpos.
As Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Agência de Segurança Nacional (ISA) indicaram esta informação em comunicado conjunto, acrescentando que se vão encontrar com a Cruz Vermelha na Faixa de Gaza.
"O Hamas deve cumprir o acordo e tomar as medidas necessárias para devolver os reféns", destacaram ainda estas autoridades israelitas.