Csaba Korosi é o novo presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas

Csaba Korosi vai suceder no cargo a Abdulla Shahid, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros das Maldivas que assumiu a liderança deste órgão em setembro de 2021.



Os poderes do presidente da Assembleia-Geral incluem a supervisão do orçamento da ONU, a nomeação dos membros não-permanentes para o Conselho de Segurança e a condução do processo de nomeação do secretário-geral da ONU.



Um cargo já ocupado por Diogo Freitas do Amaral, presidente da Assembleia-Geral número 50 da ONU, entre setembro de 1995 e setembro de 1996.



António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, no discurso que proferiu, realçou que esta presidência vai ser concentrada na solidariedade, na sustentabilidade e na ciência.