Curva epidémica em tendência descendente em Timor-Leste

De acordo com o boletim epidemiológico semanal, agora divulgado, a curva de novos casos iniciou a descendência no início de junho, depois do mês de maio ter registado o maior número de casos e de mortes desde o início da pandemia da covid-19.

"O número diário de casos em Timor-Leste caiu, ainda que novos casos continuem a ser detetados em todos os municípios", refere o boletim.

A análise semanal foi preparada pelo Pilar 3 do Ministério da Saúde, em conjunto com a `task-force` para Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

O Instituto Nacional de Saúde timorense, a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Equipas de Apoio Médico Australiano (AusMAT) e a Menzies School of Health Research, instituição que apoia o Laboratório Nacional timorense em Díli nos testes à covid-19, também participam no estudo.

A análise mostra nova queda na taxa de incidência, que passou de 4,6 casos por 100 mil habitantes para 3,6 casos por 100 mil habitantes, sendo os valores mais elevados registados em Díli (8,2), em Baucau (4,9), em Manatuto (4,6) e em Viqueque (4).

O relatório nota que na última semana, entre 21 e 27 de junho, 5,3% do total de testes realizados (240 em 4.511) tiveram resultado positivo, sendo que em Baucau, a segunda cidade do país, esse valor foi de 6,5% (30 em 459 testes).

No que se refere à vacinação, os dados atualizados mostram que até 25 de junho já tinham recebido a primeira dose 193.129 pessoas (25,6% da população com mais de 18 anos) e as duas doses 25.382 pessoas (3,4% da população com mais de 18 anos).

Em Díli, onde se viveu o maior foco da doença e a vacinação foi mais acelerada, 51% da população adulta já receberam a primeira dose.

Timor-Leste tem atualmente 838 infeções ativas da covid-19, com casos em todos os municípios do país e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

O país contabilizada 21 mortos e 9.035 casos da doença, desde o início da pandemia.

Atualmente no 14.º período de 30 dias de estado de emergência, Timor-Leste mantém cercas sanitárias em Díli e Baucau, tendo o Governo solicitado ao Presidente timorense a renovação do estado de exceção por mais um período.