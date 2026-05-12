Custos dos EUA com a guerra no Irão já somam 29 mil milhões de dólares

A discrepância fez erguer sobrancelhas. Ao lado do Secretário da Defesa, Pete Hegseth, e do Chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Caine, Hurst atribuiu o aumento a uma "atualização nas reparações e substituição de equipamentos... e também aos custos operacionais gerais".





Garantiu ainda, perante o Comité de Defesa do Senado, que "a equipa conjunta e a equipa de auditoria estão constantemente a analisar esta estimativa". O novo valor implica um aumento de quatro mil milhões de dólares em relação a uma estimativa fornecida no final do mês passado.





Não é claro como é que o Pentágono chegou ao atual montante de 29 mil milhões de dólares, duas semanas depois de ter informado que a guerra, até àquele momento, tinha custado 25 mil milhões de dólares.





Em março, a administração Trump estimou que os primeiros seis dias da guerra custaram pelo menos 11,3 mil milhões de dólares.



Diversos especialistas têm questionado os registos do Pentágono com a guerra, considerando que o custo real para os contribuintes americanos está a ser provavelmente muito mais elevado. Diversos especialistas têm questionado os registos do Pentágono com a guerra, considerando que o custo real para os contribuintes americanos está a ser provavelmente muito mais elevado.





A ligação dos custos com a guerra e a subida do custo de vida é um dos principais argumentos invocados pelos democratas contra a Administração Trump, a seis meses das eleições intercalares, nas quais os republicanos podem enfrentar uma batalha difícil para manter a maioria na Câmara.





c/agências



