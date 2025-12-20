Da descoberta do corpo ao percurso em Portugal e nos EUA. O que se sabe sobre Cláudio Neves Valente?

Os dados da autópsia de Neves Valente, com 48 anos à data da morte, foram revelados em comunicado do gabinete do procurador-geral de New Hampshire, John Formella.



Cláudio Neves Valente foi estudante de pós-graduação, de 2000 a 2001, na Universidade Brown, em Providence, Rhode Island.



O físico Nuno Loureiro, natural de Viseu, liderava desde 2024 um dos maiores laboratórios do norte-americano MIT, onde também lecionou. Foi assassinado aos 47 anos.



Técnico e Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, onde Nuno Loureiro encabeçou um grupo de investigação, antes de rumar ao Massachusetts, em 2016, vieram exprimir “o mais profundo respeito pela dor dos familiares e amigos” da vítima, abstendo-se, por outro lado, de comentar “investigações policiais em curso e assuntos do foro da justiça”.

São já conhecidos os resultados da autópsia de Cláudio Neves Valente, o suspeito dos homicídios de Nuno Loureiro e de outras duas pessoas na universidade norte-americana Brown. O alegado homicida português estava morto há dois dias quando o seu corpo foi encontrado, revelaram na noite de sexta-feira as autoridades norte-americanas. E está também confirmado que o físico e o suspeito foram colegas de curso no Instituto Superior Técnico, em Lisboa., num armazém de New Hampshire,, a viver nos Estados Unidos há mais de duas décadas,A investigação norte-americana acredita que, na noite da passada segunda-feira. IstoFalta ainda apurar as motivações do suspeito, como reconheceu o procurador-geral do Estado de Rhode Island, Peter Neronha:Em Portugal,. O contrato foi rescindido no ano em que rumou aos Estados Unidos para estudar, em fevereiro de 2000 – ato inscrito num despacho publicado em março do mesmo ano em Diário da República.. Ali esteve matriculado do outono de 2000 até à primavera de 2001, de acordo com a presidente daquela instituição académica, Christina Paxson, citada pela Associated Press.Contactado pelas autoridades norte-americanas, no quadro da investigação aos acontecimentos em Providence e Boston,Em breve nota, a instituição indica queCitado pela Lusa, o presidente do IST, Rogério Colaço, confirmou que “o Técnico foi contactado pelas autoridades dos EUA”. “É o que podemos dizer”, rematou.A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária está também envolvida na investigação conduzida pelo FBI.“Face às inúmeras solicitações da comunicação social, isto a propósito das notícias que dão conta do envolvimento de um cidadão português em investigações por parte das autoridades dos Estados Unidos da América, aos factos relacionados com o homicídio do físico Nuno Loureiro e de estudantes da Universidade de Brown,, desde o momento inicial em que o suspeito se tornou, para aquelas, alvo de interesse”, indicou em comunicado, na sexta-feira, a polícia portuguesa de investigação criminal.