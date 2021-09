Dados Contados: falta inclusão às instituições europeias

Os países da União Europeia têm 4 anos para ter em vigor um plano de ação contra o racismo, mas as próprias instituições europeias estão em falta na diversidade. Até agora, nunca houve um Comissário Europeu que não fosse branco, e apenas 3% dos deputados ao Parlamento Europeu são originários de minorias étnicas ou raciais.





Daniela Ferreira Pinto (jornalista), Isabel Matos (pós-produção áudio), Lisete Sousa (dados), Pedro de Góis (imagem), Raquel Morão Lopes (jornalista)



Um inquérito europeu com mais de 25 mil respostas concluiu quedos europeus com origem no Norte de África já se sentiram discriminados. Os números são semelhantes - ainda que ligeiramente mais baixos - para europeus de comunidades ciganas ou com ascendência na África subsariana.