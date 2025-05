"Daria um impulso extra a Putin". Zelensky espera que Trump se desloque à Turquia

“Se Trump viajar, isso fará com que Putin também viaje. Trump pode realmente ajudar. É uma situação em que a presença dos Estados Unidos pode dar garantias importantes”, declarou. “Penso que isso daria a Putin um impulso extra para vir”.



“Trump precisa de acreditar que Putin está mesmo a mentir. E nós devemos fazer a nossa parte. Abordar esta questão de forma sensata, para mostrar que não somos nós que estamos a atrasar o processo”, disse Zelensky a um grupo de jornalistas no seu gabinete, em Kiev.



O líder ucraniano afirmou também que irá viajar até à Turquia na quinta-feira, mesmo que o presidente russo não participe nas conversações. Zelensky tem encontro marcado com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, mas assegurou que se Putin aparecesse voaria até Istambul para o receber. “Se Putin não chegar e fizer jogos, é o sinal definitivo de que não quer acabar com a guerra”, disse na terça-feira.



Volodymyr Zelensky disse ainda aos jornalistas em Kiev que, sem um cessar-fogo acordado pelos dois líderes, não faz sentido iniciar conversações de nível inferior.



"Quero que compreendam por que razão me reuniria com Putin. Não vamos conseguir chegar a acordo sobre tudo agora. É impossível. Temos diferentes abordagens sobre a vida, diferentes visões do mundo. Mas temos de encontrar uma forma de acabar com a guerra", afirmou.



O líder ucraniano explicou que, se conseguir chegar a acordo com Putin sobre um cessar-fogo, então os grupos de nível inferior poderão reunir-se para começar a definir os pormenores dos próximos passos.



O presidente russo, Vladimir Putin, propôs no domingo conversações diretas com a Ucrânia e, depois de Donald Trump ter dito publicamente a Volodymyr Zelensky para aceitar, o líder ucraniano concordou, mas exigiu que Putin compareça pessoalmente. Trump está “a pensar em voar” até à Turquia

Na segunda-feira, Trump ofereceu-se para participar nas conversações entre Ucrânia e Rússia na cidade turca de Istambul. "Não subestimem o dia de quinta-feira na Turquia", disse Trump.



"Tenho tantas reuniões, mas estava a pensar em voar até lá. Há uma possibilidade de isso acontecer, se eu achar que as coisas podem avançar", disse o presidente norte-americano antes de partir para uma viagem à Arábia Saudita.



O enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, também sugeriu a possibilidade de um encontro a três. "Poderá ser uma reunião muito boa. Esperamos que o presidente Putin também venha e que o presidente Trump esteja presente", disse à Fox News.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ontem aos jornalistas que a Rússia está empenhada “numa procura séria de formas de resolução pacífica a longo prazo”, mas não confirmou se Vladimir Putin estará ou não presente na reunião proposta por Zelensky.



"A parte russa continua a preparar-se para as negociações que deverão ter lugar na quinta-feira. É tudo o que podemos dizer. Por enquanto, não tencionamos fazer mais comentários", declarou.



c/ agências