Debates presidenciais de 2024 nos EUA agendados para setembro e outubro

O único debate vice-presidencial terá lugar na Pensilvânia, mas a participação do candidato republicano ainda não está confirmada.

Segundo a CDP, comissão apartidária, os candidatos presidenciais encontrar-se-ão pela primeira vez a 16 de setembro de 2024 na Universidade Estatal do Texas em San Marcos, a sul de Austin.

O debate vice-presidencial está marcado para nove dias mais tarde no Lafayette College em Easton, na Pensilvânia.

Completam o calendário até às eleições os debates presidenciais previstos para a Universidade Estatal da Virgínia, em Petersburg, a 01 de outubro, e para a Universidade de Utah, em Salt Lake City, a 09 de outubro, pouco mais de um mês antes das eleições agendadas para 05 de novembro.

"Os debates das eleições gerais nos Estados Unidos, que são vistos em direto em todo o mundo, são um modelo para muitos outros países: são a oportunidade de ouvir e ver os principais candidatos abordarem questões sérias num ambiente justo e neutro", afirmaram os co-presidentes do CDP, Frank Fahrenkopf e Antonia Hernández, em comunicado.

A CDP, uma organização sem fins lucrativos, foi criada em 1987 e, desde então, independente de qualquer tipo financiamento federal ou apoio financeiro de partido políticos ou campanhas.

A comissão tem patrocinado todos os debates presidenciais e vice-presidenciais das eleições gerais.

O anúncio surge apesar da ponderação do Comité Nacional Republicano (CNR) em alterar regras que obrigariam os candidatos presidenciais que procuram a nomeação do partido, a assinar um compromisso em como não participarão em quaisquer debates patrocinados pela CDP.

Tal boicote abalaria os alicerces da maneira como as eleições presidenciais têm sido conduzidas no país desde há décadas.

A recusa do antigo Presidente Donald Trump em participar nos debates das primárias, enquanto procura a nomeação do seu partido para 2024, vem agravar ainda mais o funcionamento das eleições.

A ameaça de não participar nos debates surge após anos de tensão entre o CNR e a comissão, exacerbada por Trump.

Enquanto Presidente, Trump acusou repetidamente a comissão de o tratar injustamente, acabando por não participar no segundo debate de 2020, após se ter manifestado contra a realização virtual do evento, durante a pandemia do coronavírus.

Numa carta dirigida à comissão no ano passado, a presidente do CNR, Ronna McDaniel, manifestou a sua frustração com a resposta da comissão a várias queixas do partido, incluindo preocupações sobre a seleção dos moderadores, o desejo de um debate antes do início da votação antecipada e a necessidade de alterar o corpo da direção da comissão.

A comissão respondeu a essa carta dizendo, num comunicado, que "lida diretamente com os candidatos que se qualificam para participar nos seus debates", e não com a direção nacional de cada partido.

"Os planos da CDP para 2024 serão baseados na justiça, na neutralidade e num compromisso firme de ajudar o público americano a conhecer os candidatos e as questões", afirmou.

O CNR não respondeu à comissão independente.

O Partido Democrata não entrou em qualquer conflito com a entidade, mas a equipa do Presidente Joe Biden, candidato à reeleição, ainda não comentou se Biden irá debater com Trump.