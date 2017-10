Declaração de independência aprovada no Parlamento catalão

RTP27 Out, 2017, 14:27 / atualizado em 27 Out, 2017, 15:12 | Mundo

A proposta de resolução das formações pró-independência passou com 70 votos a favor, dez votos contra e dois em branco. Ou seja, votaram 82 dos 135 deputados que formam o Parlament.



Estiveram ausentes durante a votação secreta três grupos da oposição ao Governo regional de Carles Puigdemont: Ciutadans, PSC e o PP catalão.



Concluída o processo, ouviu-se o hino da Catalunha, Els Segadors, entre as paredes do Parlamento.



No momento em que os deputados catalães se pronunciavam, em Madrid o Senado preparava-se para votar a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola à Catalunha. Um pedido de Mariano Rajoy que, como se esperava, foi aprovado por esmagadora maioria.



Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de outubro de 2017

Está assim dado o passo decisivo para o início do processo constituinte de uma república catalã, independente do poder central de Madrid.Da capital espanhola saiu rapidamente a notícia da realização de um Conselho de Ministros extraordinário, a partir das 19h00, para responder ao gesto dos deputados da Catalunha.O presidente do Governo central recorreu, por sua vez, ao Twitter para pedir “tranquilidade a todos os espanhóis”.“O Estado de Direito restaurará a legalidade na Catalunha”, escreveu Mariano Rajoy.A destituição de Puigdemont e dos demais membros do Governo catalão deverá ser uma das primeiras medidas a adotar na reunião extraordinária do Executivo de Rajoy.A imprensa espanhola avançou entretanto que o Tribunal Constitucional tratará, a breve trecho, de considerar “sem efeito” a declaração de independência que acaba de receber a chancela do Parlamento catalão.