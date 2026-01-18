Mundo
Declarado estado de emergência no sul do Chile devido a incêndios devastadores
Entre sábado e domingo contabilizaram-se no Chile dezasseis mortos nos incêndios que lavram no sul. Pelo menos 50.000 pessoas foram forçadas a fugir nas regiões de Ñuble e Biobío. O presidente Gabriel Boric declarou o estado de emergência nestas duas zonas.
As altas temperaturas, próximas dos 40º C, e ventos fortes, estão a criar as condições perfeitas para a propagação dos incêndios florestais, dificultando o trabalho dos bombeiros no controlo das chamas, referiram as autoridades.A agência florestal chilena, a CONAF, referiu 24 fogos ativos no sul do país, o maior dos quais em Ñuble e BíoBío, a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago.
As chamas já consumiram 8.500 hectares só nestas regiões, ameaçando casas e localidades, o que levou as autoridades a emitir ordem de evacuação. Pelo menos 250 habitações foram destruídas.
"Em vista dos graves incêndios florestais em curso, decidi declarar o estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", disse Boric numa publicação no X.
O ministro da Segurança chileno, Luis Cordero, confirmou 16 mortos, mas o número poderá subir nas próximas horas.
Grande parte do Chile está sob alerta de calor extremo, com temperaturas previstas até 38°C, de Santiago a Bío Bío, no domingo e na segunda-feira.
Tanto o Chile como a Argentina têm sofrido com temperaturas extremas e ondas de calor desde o início do ano, tendo ocorrido incêndios florestais devastadores na Patagónia argentina no início deste mês.
Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram gravemente o país, especialmente no centro-sul do Chile.
A dois de fevereiro de 2024, vários incêndios eclodiram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 quilómetros a noroeste de Santiago, causando 138 mortes, de acordo com dados atualizados do Ministério Público.
c/ agências
