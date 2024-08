Defender território ou atacar solo russo. Ucranianos dividem-se

Wuakulenko refere que a incursão militar em Kursk teve um resultado prático positivo: os ataques russos contra a cidade de Kharkiv acalmaram. Contudo,A incursão ucraniana em território russo apanhou o Kremlin de surpresa, um ato que constitui um facto inédito nesta guerra.

A estratégia militar está a deixar divididos os ucranianos que vivem em Kharkiv, perto da fronteira russa, como afirma um professor da universidade desta cidade, Serhi Wuakulenko.Entrevistado pela Antena 1,





Surgiu entretanto a informação, por parte do Estado-Maior do Exército ucraniano, de que a Rússia terá perdido mais de 600 mil soldados - mortos ou feridos - desde o início da invasão da Ucrânia, há quase dois anos e meio.



As baixas estimadas entre as forças russas na Ucrânia aumentaram para 600.470, depois de cerca de 1.120 dos seus soldados terem sido mortos ou feridos em combate no domingo, de acordo com dados do Estado-Maior no seu mais recente relatório.