"Defesa aérea em ação". Kiev alvo de 15 ataques russos em maio

As forças russas voltaram a atacar Kiev durante a madrugada desta segunda-feira, com as defesas antiaéreas ucranianas a destruírem mais de 40 mísseis e drones "kamikaze" de fabrico iraniano. De acordo com as autoridades ucranianas, as explosões foram ouvidas na capital pouco depois de soarem as sirenes.