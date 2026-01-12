Defesa é responsabilidade da NATO. Gronelândia rejeita pretensões norte-americanas









“As nossas ações são baseadas no direito internacional”, concluiu o primeiro-ministro da Gronelândia.





No domingo, Trump reiterou que os EUA vão apoderar-se “de uma forma ou de outra” da Gronelândia, alegando precisar de um “título de propriedade” sobre o território.



No início da semana, o Presidente norte-americano reconheceu que podia ter de escolher entre a preservação da integridade da NATO e o controlo da Gronelândia.



As declarações de Trump têm provocado crescente preocupação entre os aliados europeus e reforçado o debate sobre a importância estratégica do Ártico no quadro da segurança euro-atlântica.







Face à insistência da Donald Trump quanto a querer tomar a Gronelândia e a crescente tensão dos últimos dias, principalmente depois do ataque norte-americano na Venezuela, as autoridades gronelandesas voltaram a rejeitar “de forma inequívoca” a pretensão dos Estados Unidos de “tomar posse” da região., afirmou o Governo num comunicado, acrescentando que pretende reforçar a integração da defesa do território no quadro da Aliança Atlântica, na sequência do apoio expresso por vários Estados-membros., afirmou a coligação governamental, reiterando que pretende “fazer sempre parte da aliança de defesa ocidental”.O executivo frisou ainda que “todos os Estados-membros da NATO, incluindo os Estados Unidos, têm um interesse comum na defesa da Gronelândia" e queO primeiro-ministro da Gronelândia foi ainda mais longe. Nas redes sociais, Jens-Frederik Nielsen admitiu compreender o desconforto com que muitas pessoas acompanhavam as notícias sobre o interesse dos EUA no território ártico., escreveu o governante.Nielsen reconheceu haver muita “atenção internacional” no território nos últimos anos, assim como na NATO. Situação que considerou “positiva em si”.Nesse sentido, reafirmou que o Governo gronelandês vai “trabalhar para garantir que o desenvolvimento da defesa na Gronelândia e nos arredores ocorra em estreita cooperação com a NATO”.sublinhou, acrescentando tratar-se de uma “sociedade democrática” que toma as 2próprias decisões”.