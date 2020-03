Degelo das calotas polares seis vezes mais depressa do que nos anos 90

Entre 1992 e 2017, a Gronelândia e a Antártida perderam 6,4 mil milhões de toneladas de gelo, o que foi suficiente para elevar em 17,8 mm o nível do mar.

“Esta não é uma boa notícia”, afirmou o professor Andrew Shepherd, da Universidade de Leeds, no Reino Unido.



Acrescentou que, “hoje, os mantos de gelo contribuem com cerca de um terço de toda a elevação do nível do mar, enquanto na década de 90 a sua contribuição era realmente muito pequena, com cerca de 5 por cento. Isso tem implicações importantes para o futuro, nas inundações e nas erosões costeiras”.O aumento do nível do mar é um dos impactos mais prejudiciais a longo prazo da crise climática.. Entre 1992 e 2017, no total, as duas calotas polares perderam 6,4 toneladas de gelo, sendo a Gronelândia a responsável por 60 por cento desse valor.A previsão mais recente do IPCC indicou que o aumento médio do nível do mar em 2100 será de 53cm. Contudo, a nova análise demonstrou que, se as tendências atuais continuarem, os oceanos vão subir 17 cm adicionais.

"Sinal claro do aquecimento global"



Erik Ivins, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, na Califórnia, que realizou esta avaliação com Shepherd, disse que “o gelo perdido era um sinal claro do aquecimento global”., finalizou.Esta análise foi realizada por uma equipa de 89 cientistas de 50 organizações internacionais, que juntaram e compararam os resultados de 26 pesquisas de gelo. Este incluiu dados de 11 missões de satélite que investigaram o volume variável, a velocidade do fluxo e a massa das camadas de gelo.De acordo com estes cientistas,. Pouco menos da metade vem da expansão térmica da água quente do oceano e um quinto de outras calotes menores.Shepherd referiu que as calotas de gelo “demoraram a responder ao aquecimento global causado pelo homem”. A Gronelândia e a Antártida, no início dos anos 90, eram bastante estáveis, apesar de décadas de clima quente.O IPCC está a produzir um novo relatório global sobre o clima., afirmou Guðfinna Aðalgeirsdóttir, principal autora do novo relatório. A investigadora referiu ainda que também viu perdas crescentes nas calotes de gelo da Islândia no ano passado.“O verão de 2019 foi muito quente nesta região”, finalizou.