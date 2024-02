"Deixe-me finalmente ver o meu filho". Mãe exige a Putin devolução do corpo de Navalny

, pediu a mãe de Alexei Navalny numa mensagem de vídeo publicada esta terça-feira.O vídeo em causa foi gravado junto à prisão no Ártico, na região de Yamal, onde Alexei Navalny, de 47 anos, cumpria uma pena de 19 anos de prisão. O principal opositor do regime russo morreu a 16 de fevereiro, tendo sido vítima de “síndrome de morte súbita”, segundo informaram as autoridades russas.Desde sexta-feira que a família e advogados de Navalny tentam aceder ao corpo do opositor russo, um processo que poderá levar pelo menos mais duas semanas , indicou Kira Iarmich, porta-voz de Alexei Navalny., lamenta Lyudmila Navalnaya na gravação hoje divulgada. A mãe de Navalny exige que o corpo seja “imediatamente entregue” para “que o possa enterrar com humanidade”.

“Não façam perguntas sobre mim, mas sobre Alexei”

O vídeo de Lyudmila Navalnaya foi publicado esta terça-feira na rede social X, mais especificamente na conta de Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo.Na segunda-feira,Na mesma mensagem, Yulia Navalny prometia continuar a luta do marido por uma “Rússia livre”.Hoje, o porta-voz do Kremlin, considerou que as acusações de Yulia são “infundadas e vulgares”.Dmitry Peskov disse não conhecer o vídeo em causa e que “leva em conta o facto de que Yulia Navalnaya ter ficado viúva há poucos dias”.Em resposta, a mulher de Navalny exigia às autoridades que lhe entregassem o corpo do marido.“Não me importa como é que o secretário de imprensa do assassino comenta as minhas palavras.E peço mesmo a todos os jornalistas que ainda possam continuar a fazer perguntas: não façam perguntas sobre mim, façam perguntas sobre Alexei”, pediu Yulia Navalnaya.

X suspende e reabre conta de viúva do opositor

conta de Yulia Navalnaya na rede social X foi criada na segunda-feira, dia em que a mulher de Alexei Navalny anunciou que pretendia continuar a luta política do marido, lançando acusações contra Vladimir Putin naquela plataformaHoje,Antes da reabertura da conta, a equipa próxima do opositor russo exigiu à X e a Elon Musk, proprietário da plataforma, que explicasse exatamente quais as regras que foram violadas por Yulia Navalnaya.

A equipa de segurança do antigo Twitter esclareceu entretanto que o “mecanismo de defesa da nossa plataforma contra manipulação e spam sinalizou erradamente” a conta de Yulia Navalnaya como violação das regras.







na própria rede social.Numa reunião com a diretora-geral da X, Linda Yaccarino, o comissário diz ter assinalado que “a suspensão arbitrária de contas – voluntária ou não voluntária – não é aceitável”.“A UE defende a liberdade de expressão e a segurança online”, escreveu o comissário francês na rede social X.